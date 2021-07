Lucía, de 'La isla de las tentaciones', contesta a quien la critica por su físico: "Por esto hay mujeres acomplejadas"

Desde que terminó La isla de las tentaciones 3, Lucía es una de las participantes que más ha continuado en el candelero -al igual que su examiga Marina-, especialmente gracias a su canal de Mtmad. Sin embargo, también ha sido por su actividad en las redes.

La gaditana acostumbra a eseñar su día a día en su cuenta de Instagram, así como los aspectos más privados de su relación con Isaac, y se muestra muy natural en sus fotos y publicaciones. Sin embargo, esto también hace que reciba algún que otro comentario negativo que no le hace ninguna gracia.

Aun así, la ex de Manuel no duda en responder a este tipo de provocaciones, especialmente si están relacionadas con su físico y le parecen comentarios más que absurdos, como cuando le dijeron por su tripa que parecía estar embarazada: "Siempre he tenido esta forma de cuerpo y no me pienso poner a dieta porque peso 48 kilos".

'Story' de Lucía. LUCIASAR94 / INSTAGRAM

Pero este lunes, ha compartido en sus stories otro comentario similar que le han hecho después de compartir la hamburguesa de McDonald's que se iba a comer. "Tienes celulitis", le escribió uno de sus seguidores. "Pero soy feliz", le respondió ella por privado.

Después, compartió una captura y escribió indignada lo que le parecía este tipo de mensajes: "Por personas como esta hay mujeres acomplejadas. ¡Estoy tan harta de insultos y de mierdas!".