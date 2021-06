Lucía Sánchez e Isaac Torres han publicado este miércoles un nuevo vídeo en su canal de Mtmad para hablar de los problemas que han vivido en su relación tras dos meses juntos. Y es que, en este tiempo, ambos han tenido que lidiar con la distancia y los rumores de ruptura que han ido surgiendo a través de Internet.

"Él es una persona totalmente diferente en la distancia y cuando está en persona. Entonces eso me repatea, me pone mala, de los nervios", dice la de Cádiz en la grabación, admitiendo que le molesta cuando el rostro de Las tentaciones 3 no contesta a sus mensajes. "Si no da señales de vida yo, que soy muy nerviosa, pienso que le ha pasado algo", añade.

"La relación a distancia es una puta mierda", explica Lucía, ya que su novio "tiene dos personalidades". Asimismo, la situación ya han cambiado, pues ahora pueden verme a menudo y sus respectivos trabajos les permiten tener flexibilidad a la hora de organizarse.

No obstante, la influencer compara su relación actual con la que compartía con Manuel, su expareja, y se siente muy agradecida por las muestras de cariño que recibe por parte de Isaac. "Él es mucho más cariñoso conmigo que la otra persona". Sin embargo, con él también tiene encontronazos.

La mayoría de sus discusiones se deban a sus problemas de comunicación. "Que no le conteste [a los mensajes de WhatsApp] no significa que la quiera menos [...] siempre he sido así de despegado", expone el catalán, a lo que su novia le responde: "Ya, pero es que yo no soy 'la gente".

Por otra parte, la de Cádiz reconoce que es "celosa" por "cosas de la vida" y eso también supone que surjan enfrentamientos entre ellos, aunque, como se han mudado a vivir juntos, la situación ha mejorado. Según Isaac, "lla convivencia está siendo muy buena".