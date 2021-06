A pesar de que la relación entre Lucía e Isaac ha pasado por algunos altibajos después de que no encontraran piso y tuvieran que convivir en casa de los padres de ella en Cádiz, la pareja ya tiene nidito de amor y parece que su amor está mejor que nunca. Aun así, muchos son los rumores de infidelidad que sobrevuelan al extentador, algo sobre lo que se ha pronunciado la exparticipante de La isla de las tentaciones.

"Si hay pruebas, que me las manden, hasta entonces no me vale que me digan esas cosas", declaró la gaditana a principios de junio en su canal de Mtmad sobre los diferentes rumores. "Con todo lo que he pasado [con Manuel] yo no volvería a perdonar unos cuernos. Me ha servido para valorarme y quererme más y ahora sé lo que valgo".

Pero, recientemente, una seguidora de Instagram le hizo una pregunta directa sobre una foto que Lobo había subido a sus stories y que borró rápidamente. En ella, se le veía besándose con otra chica.

"Le dije yo que la borrara porque sabía que se iba a malinterpretar. Yo fui la primera verla y él me explicó que era una conocida que le pidió un boomerang", respondió Lucía, refiriéndose a la herramienta de vídeo en bucle de Instagram.

'Story' de Lucía. LUCIASAR94 / INSTAGRAM

"Él decía que era al lado, no en la boca. Yo lo vi cerca de la comisura", continuó explicando. "Es la única vez que voy a hablar de esto. Espero haberlo aclarado", concluyó sin mediar más palabra.

Y es que, aunque la ex de Manuel no parece que se quedara muy convencida con la imagen, lo cierto es que continúa mostrando su vida en pareja con Isaac en el piso que comparten en Cádiz y asegura que está cansada de tener que desmentir constantemente informaciones falsas.