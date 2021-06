Este fin de semana, el Instagram de Lucía, de La isla de las tentaciones, se ha llenado de rumores de embarazo. ¿Están Isaac y ella esperando un pequeño 'Lobito'? Lo cierto es que, y ella misma ha querido no solo aclararlo, sino criticar los comentarios que ha recibido ocasionados por su tripa.

La gaditana publicó una imagen en bikini en las playas del Algarve, Portugal, donde fue con sus amigas a pasar unos días. Sin embargo, parece que muchos se fijaron demasiado en su barriga, y ella quiso responder este sábado bastante sorprendida.

"Me estoy quedando muerta con los comentarios de la foto. Para empezar, no estoy embarazada", comenzó respondido en stories. "No todo el mundo en esta vida tiene una barriga superplana o dedica su vida a estar perfecta".

"Siempre he tenido esta forma de cuerpo y no me pienso poner a dieta porque peso 48 kilos", sostuvo. "Así que animo a todo el mundo a que os hagáis una foto echados para delante a ver qué os sale a todos".

"Cuando esté embarazada os lo contaré. Es un poquito raro asociar una barriga no plana con que tenga que estar embarazada", criticó la exparticipante de La isla de las tentaciones.