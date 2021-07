La consulta de próstata del Hospital Virgen Macarena realiza más de 5.500 consultas al año

En un comunicado, el centro hospitalario señala que el cáncer de próstata es el tumor más prevalente entre los hombres, teniendo más incidencia cuanta más edad se tiene. Un 90 por ciento de los casos se diagnostican en varones mayores de 65 años y la edad media de diagnóstico es a los 75 años. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez, ubicada debajo de la vejiga, delante del recto y que forma parte del aparato reproductivo masculino.

La unidad de próstata del Hospital Universitario Virgen Macarena atiende cada año más de 5.500 consultas. Esta prestación que depende del servicio de Urología del centro sanitario asiste a pacientes con patologías relacionadas con la próstata destacando el diagnóstico de este tipo de tumor.

"Actualmente hacemos seguimiento a unos 1.500 pacientes que han padecido cáncer de próstata en los últimos 6 años y diagnosticamos una media de 250 nuevos casos al año", manifiesta el doctor Ernesto Sánchez, uno de los dos médicos responsables de esta consulta monográfica.

Además de la edad existen otros factores de riesgo como aquellos relacionados con la raza, los antecedentes familiares y la alimentación. Sin embargo hay otros aspectos que en la población general se cree erróneamente que tiene incidencia en la posibilidad de padecer cáncer de próstata. "Ni la frecuencia de la práctica sexual ni haber sido intervenido de vasectomía implica ningún factor de riesgo adicional", advierte el jefe de servicio de Urología del Hospital Universitario Virgen Macarena, Jesús Castiñeiras.

Existen dos tipos de tumor de próstata según su ubicación en la glándula y su malignidad. Está la Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) que se desarrolla en la parte central y que es un agrandamiento no canceroso de parte de la glándula, y el cáncer de próstata que se desarrolla en la zona periférica y que sí puede revestir un riesgo para la supervivencia del que lo padece. No obstante, "aquellas personas intervenidas por un HBP, al no extraerse la glándula completa deben mantener las mismas revisiones que aquellas que no, ya que no les exime de padecer cáncer de próstata", afirma el doctor Castiñeiras.

El descubrimiento del PSA, acrónimo del término 'antígeno prostático específico', en los años 80 ha dado lugar a una detección precoz del cáncer de próstata. Este sensible marcador tumoral ha facilitado que hoy día sea poco habitual la detección de cánceres de próstata con metástasis fuera de la glándula. Además, el aumento de la calidad asistencial y de los controles sanitarios favorecen un diagnóstico cada vez más temprano. Se estima que en 2021 se diagnosticarán en España 35.764 nuevos casos de cáncer de próstata.