Adéu als cotxes en la plaça de Santa Mónica de València, que serà per als vianants

L'emblemàtica plaça del Santa Mónica, situada en el barri de Morvedre, al costat de l'antic llit del riu Túria i al pont de Serrans, serà per als vianants. Un projecte de la Regidoria de Desenvolupament Urbà sorgit en l'última edició dels pressupostos participatius Decidim VLC recuperarà 2.100 metres quadrats d'espai públic i, alhora, conservarà la zona verda central.

Aquesta actuació, emmarcada en l'estratègia ‘València, ciutat de places’ i que compta amb un pressupost de 110.000 euros (tant per a la redacció del projecte com per a l'execució de les obres), també farà d'ús per als vianants el carrer Mare Teresa Jornet, la qual cosa permetrà connectar la plaça amb el carrer Almassora, on se situa l'estació del tramvia de Pont d'Assot.

Tal com avancen a 20minutos fonts del departament que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez, aquesta acció urbanística recuperarà espai per a vianants en la zona situada enfront de l'església de Santa Mónica i al costat del pont de Serrans, un entorn “emblemàtic” d'aquest barri que connecta a més amb un dels eixos més importants de la ciutat com és el carrer Sagunt.

Àmbit del projecte de reurbanització de la plaça Santa Mónica. Ayto. VLC

La conversió en zona de vianants i urbanització de la plaça proporcionaran “un entorn amable de trobada per als veïns i veïnes del barri”, afigen. A més dins del projecte també es preveu la conversió en zona de vianants del carrer Mare Teresa Jornet. Aquesta via millorarà en accessibilitat i en qualitat de l'espai i conformarà un xicotet recorregut per a vianants desembocant en la plaça de Santa Mónica.

En conjunt, es tracta d'un projecte que permetrà recuperar més de 2.000 metres quadrats per a ús dels vianants amb un jardí que connecta amb una altra zona important sobre la qual l'Ajuntament està treballant per a regenerar i recuperar l'entorn del Mercat de Sant Pere Nolasco.

El regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va mantindre la setmana passada una reunió amb representants de l'Associació de Veïns de Morverdre per a escoltar les seues reivindicacions i explicar-los els projectes previstos des de la delegació en el barri. Sanjuán va informar els residents de l'inici de la redacció del projecte, el primer pas per a la conversió en zona de vianants definitiva de la plaça Santa Mónica. La iniciativa, de fet, naix d'una proposta veïnal sorgida en l'última edició dels pressupostos participatius.

Sanjuán va destacar davant el veïnat “la importància d'aquest i altres projectes que estan pendents en el barri i que augmentaran la qualitat de vida dels veïns i veïnes, a través de l'impuls de la recuperació i renaturalització de l'espai públic que està duent a terme la delegació d'Urbanisme en tota la ciutat.

“El projecte ‘València, ciutat de places’ està arribant a tots els barris”, manifesta l'edil, qui destaca l'aposta “per una ciutat cohesionada en la qual tots els barris compten per igual, enfront d'estratègies elitistes que prioritzen determinades zones i marginen els barris de les famílies treballadores”, assegura.