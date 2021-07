Almeida (PP) llama a revertir el "blanqueamiento" y subraya la necesidad de que "todo el mundo sepa qué fue ETA"

Martínez-Almeida ha tomado parte este sábado en la ponencia política 'La batalla cultural municipal', dentro de la Escuela de Verano MiguelÁngel Blanco, organizada por Nuevas Generaciones y el Grupo Parlamentario del PPE, que se celebra en San Sebastián.

El dirigente popular ha comenzado su intervención lamentando que en Euskadi "todavía se tienen aguantar episodios" como los insultos recibidos en un partido de fútbol por Mikel Iturgaiz, hijo del presidente de los populares vascos Carlos Iturgaiz, para el que ha pedido un aplauso, y "lo que se tiene que aguantar en las calles del País Vasco".

Martínez Almeida ha recordado la "crueldad inhumana" que supuso el asesinato de Miguel Ángel Blanco, aunque ha incidido que fue "un error táctico de ETA" porque "el Gobierno de Aznar nunca se iba a plegar". Además, ha afirmado que "con esas 48 horas de angustia" lo que se logró fue la "socialización de la conciencia de la inmensa mayoría de la sociedad que dijo de que hasta aquí habíamos llegado".

En esa línea, ha resaltado la importancia de "mantener y perpetuar" la memoria de Blanco y ha considerado "un fracaso como sociedad" que, según una encuesta "la mayoría de los estudiantes de la UPV/EHU no saben quién era" el edil popular de Ermua.

"Los que fuimos compañeros en las filas del PP tenemos que ser conscientes de que tenemos que mantener viva la llama de su recuerdo, al igual que la de todas las víctimas de ETA, y que no puede caer en el olvido y la banalización lo que ocurrió con la banda terrorista durante más de 50 años", ha subrayado. Por ello, ha insistido en que desde el PP también deben asumir su "parte de culpa" en este "fracaso" y "reivindicarnos".

El alcalde de Madrid ha incidido en que "no eran unos 'gudaris' ni unos luchadores por la libertad del País Vasco, sencillamente eran una banda criminal que pretendía imponer sus ideas de extrema izquierda mediante el terror".

De este modo, ha denunciado el "blanqueamiento" actual de "lo que supuso ETA en aquellos momentos" y ese "olvido que se está pretendiendo por parte del Gobierno y esa pretendida equidistancia entre la lucha parapolicial y los terroristas de ETA o que, en aras de la convivencia, aquellos que más sufrieron no pueden ver reivindicada su memoria".

RESPONSABILIDAD

"Tenemos que asumir la responsabilidad de no dejar caer en el saco roto y en el olvido lo que fue ETA, no permitir que blanquee la memoria de aquella banda criminal y no permitir que se pueda pactar el futuro de España con aquellos que quisieron destruirla mediante las armas", ha subrayado.

Además, ha lamentado que, "en los diez o doce años que han pasado" desde la desparición de la banda, "ha avanzado más rápido el proceso de blanqueamiento de lo que fue ETA que el proceso de recuperación de la memoria de lo que fue ETA y es algo que no nos podemos permitir y que el PP tiene que trabajar muy rápido".

En esa línea, ha criticado la "superioridad moral que se arroga la izquierda" cuando achaca al PP que "no tenemos convicciones democráticas suficientes y que carecemos del debido respeto por los derechos humanos". Por ello, se ha mostrado convencido que es frente a ellos que "hay que decirle a la sociedad qué es lo que fue ETA, qué es lo que supuso".

Finalmente, ha insistido en la importancia de que "que no caiga nunca en el olvido lo que ello supuso", pero que tampoco se olvide que "los beneficios o réditos políticos que nunca debieron haber obtenido". "En estos momentos están presentes más que nunca en las instituciones y tienen más fuerza que nunca y sin embargo nunca han condenado lo que ETA hizo ni siquiera han mostrado un gesto de arrepentimiento", ha advertido.