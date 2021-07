El PP pide a Pedro Sánchez que sea "valiente" y disuelva las Cortes porque el problema no son sus ministros sino él

Gamarra ha hecho estas manifestaciones en San Sebastián, donde ha participado en una mesa sobre 'La batalla Parlamentaria' en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, junto a la parlamentaria vasca Laura Garrido, en el Hotel Barceló Costa Vasca.

En su intervención, Gamarra se ha referido a la remodelación del Gobierno central prevista para este sábado y ha señalado que el problema "no son los ministros, el problema es el presidente".

"Hace unos meses cuando empezó el año 2021 nos decían el problema es Pablo Iglesias y se fue Pablo Iglesias y el problema siguió porque el problema se llama Pedro Sánchez", ha afirmado.

A su juicio, "no hay crisis de gobierno que pueda tapar toda la ineficacia, toda la mentira y toda la soberbia que Pedro Sánchez representa". "Los españoles no quieren una crisis de Gobierno quieren y van a promover un cambio de gobierno y un cambio de gobierno cambiando al presidente de Gobierno", ha indicado.

Por ello, ha animado a Sánchez a que "disuelva las Cortes, a que ponga las urnas" y a que sea "tan valiente como dice que ha sido con los indultos y lo sea con los españoles para que puedan hablar", ya que los cambios que va a hacer en su gabinete son "para que no cambie nada".

Gamarra ha manifestado que hay "mucho ruido que genera este mal Gobierno" que está "en crisis constante y que seguirá en crisis constante porque es un Gobierno en crisis por dentro". "Y eso no se cambia tan fácilmente mientras no se cambie al director de orquesta", ha añadido.

A su juicio, en este país tienen que cambiar "muchas cosas" porque hay un presidente del Gobierno "para el que el fin justifica siempre los medios y eso hace que hoy las minorías sean las que manejan el futuro de este país, imponiéndole lo que tiene que hacer, exigiéndole indultos y él dándoles, exigiéndole amnistía referéndum pactado y lo veremos".

"Cambiar los guiñoles no sirve de nada en el gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos y él sigue al frente de ese Gobierno, hoy no habrá crisis de gobierno que pueda tapar y que pueda cambiar el rumbo que Pedro Sánchez ha marcado para España y que no es bueno para España, significa pobreza. Solo hay un cambio y es el que están demandando los españoles y es el cambio de presidente del Gobierno y la llegada de una alternativa, lo que significa urnas", ha manifestado.

Gamarra ha afirmado que el Gobierno está "acabado" porque Pedro Sánchez "no da ya más de sí" y ha demostrado que "no es capaz de sacar esta país adelante" porque la crisis social, económica, sanitaria y constitucional tiene al presidente como "origen". Por ello, ha insistido en que Sánchez tiene que "irse, disolver y que los españoles podamos hablar en las urnas".

"Que no se equivoque el señor Sánchez su tic-tac ha comenzado y su tiempo ya se agota", ha añadido Gamarra y, por ello, le ha pedido a Sánchez que "se deje de crisis de Gobierno" porque se quiere "un cambio de gobierno".

Según ha indicado, la labor del PP es poner a Pedro Sánchez "frente al espejo" y se ha mostrado convencida de que se está ante un "cambio de ciclo político". En este sentido, ha manifestado que los españoles han dicho "basta ya de mentiras, de ineficacia y de soberbia". Por ello, le ha dicho a Sánchez que "no aguantan una más".

"No estamos dispuestos a que la mentira mueva el día a día de la sociedad española, no estamos dispuestos a que en campaña electoral se nos diga nunca pactaré con los independentistas, nunca indultaré y luego se haga, que en campaña electoral se diga no a Bildu y luego se gobierne con ellos. Esa mentira es la esencia del Gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido.

A su juicio, el cambio de ciclo ya ha comenzado y lo que significa es que va a haber "un cambio pronto en España de presidente de Gobierno y de Gobierno y por tanto de políticas y ese cambio de ciclo lo lideran los españoles y lo van a liderar con su voto, van a ser los españoles los que van a cambiar el Gobierno a través de las urnas", ha manifestado. "BATALLA PARLAMENTARIA"

Gamarra ha señalado que el PP va a seguir con su "batalla parlamentaria" para defender el estado de derecho frente al "autoritarismo" o la "igualdad de oportunidades frente al igualitarismo". Por ello, se sitúan en contra de las leyes que está impulsando el Gobierno y ha citado la ley Celaá o la de Seguridad Nacional, entre otras.

Gamarra cree que España necesita una alternativa "moderna, abierta, de futuro" como la que, a su juicio, representa el PP, con un liderazgo "abierto y fuerte, el de Pablo Casado".

Según ha indicado, esa "alternativa ya está aquí" y ha señalado que continuarán con la "batalla parlamentaria" para "arrinconar" al Ejecutivo, para "denunciar la incompetencia de sus ministros", las "cesiones ante los enemigos de España" o para "desenmascarar la propaganda" del Gobierno.

Asimismo, ha criticado el antiliberalismo que en estos momentos está "detrás de todas y cada una de esas reformas que busca, sumando mayorías, cambiar las reglas del juego y cambiar el modelo de convivencia dado a través de la Constitución del 78". También darán la "batalla parlamentaria" para "frenar el desprestigio a la justicia, para frenar el atropello al Estado de Derecho".

"Y eso es lo que estamos haciendo, cuando se habla de modificar el Consejo General del Poder Judicial para ver cómo va a funcionar cuando esté en funciones no se busca algo tan sencillo, lo que se busca en el fondo es cambiar y atropellar el Estado de Derecho para debilitar los contrapoderes, para que el Poder Ejecutivo, el que tiene Pedro Sánchez con la minoría parlamentaria más amplia que ha tenido nunca un gobierno, tenga más poderes y menos controles", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que el PP es la herramienta que tienen los españoles para "el objetivo que tiene la sociedad" y para ello deben ampliar su base y, por ello, cree "hay que unir" y tienen que "aglutinar el centro-derecha español, que eso es lo que esperan los españoles".

Por otra parte, ha destacado la importancia de la escuela de Miguel Ángel Blanco una "escuela de principios y valores" y cree que es "más necesaria que nunca" porque corren "vientos complejos" en el país, sobre todo, porque está Pedro Sánchez al frente del gobierno"

Gamarra ha afirmado que, con Pedro Sánchez, se está sintiendo la "equidistancia" entre las personas que fueron asesinadas y "aquellos que han defendido que el terrorismo era un instrumento útil".

Tras indicar que "hoy está más vivo que nunca el espíritu que representa Miguel Ángel Blanco, el edil del PP de Ermua asesinado por ETA, ha asegurado que EH Bildu se ha convertido en un "actor principal" de la política española porque Pedro Sánchez "se lo ha permitido", algo que "nunca había pasado".

Ha indicado que, como Miguel Ángel Blanco, hay que ser "valientes y firmes" para seguir defendiendo aquello "que fue la causa de que los matarán", la "defensa de la libertad, del Estado de Derecho y de la democracia". "Si Miguel Ángel Blanco no se calló, nosotros tenemos la responsabilidad moral de no callarnos", ha manifestado.