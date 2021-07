La actriz Vicky Luengo denuncia acoso machista: "¿Quieres ganarte 100 euros, puta?"

Vicky Luengo ha denunciado este jueves a través de sus redes sociales haber sido víctima de acoso callejero machista por parte de un grupo de hombres mientras se dirigía a su centro de vacunación para recibir la vacuna contra la Covid-19.

La actriz, mediante un texto cargado de rabia, ha contado que iba caminando por la calle cuando unos individuos comenzaron a proferirle gritos en francés con frases en tono despectivo. "¿Quieres ganarte 100 euros, puta?", "tiene buen culo", "encima es guapa" y "llevas un tanga demasiado grande", son algunas de las 'lindezas' que Luengo ha recogido en la nota.

En este sentido, la intérprete de Antidisturbios ha explicado que domina el francés, por lo que ha entendido todo lo que le han dicho. Sin embargo, "lo primero que ha pasado por mi cabeza es: 'este vestido me marca demasiado' y '¡pero si no llevo tanga!'.

Unos minutos después, la mallorquina ha caído en la cuenta de que estaba completamente bloqueada y su frustración ha derivado en el deseo de girarse para plantarles cara y decirles que lo estaba "entendiendo todo" y que no quería "saber tu opinión sobre mi cuerpo".

Pero "no lo he hecho". En su lugar, ha continuado con su camino y "a los dos minutos me he sentido mal por no haberles parado los pies y me he puesto la vacuna enfadada y con sensación de haberme pasado por encima", ha reconocido.

"No es justo y estamos hartas ya", ha finalizado su mensaje, haciendo alusión a las miles de mujeres que día a día viven este tipo de situaciones.