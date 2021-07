Belén Esteban revela detalles de su cena secreta con Rocío Carrasco

Rocío Carrasco aterrizó en Mediaset el pasado mes de marzo con su docu-serie, Rocío, contar la verdad para seguir viva, para quedarse, y ya comienza una nueva etapa de su vida como colaboradora de Sálvame, donde tendrá su propia sección, Hable con ella.

Su presencia en el plató del programa este pasado miércoles disparó la cuota de audiencia hasta el 19% con 1.821.000 espectadores pegados a las pantallas para ver su reencuentro con todos los tertulianos del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez. Allí no hubo mayor incendio que su enfrentamiento con Kiko Matamoros, pues el resto de sus ahora compañeros le dieron la enhorabuena por la oportunidad y se alegraron por ella, entre ellos, la princesa del pueblo.

Belén Esteban fue una de las colaboradoras que más contenta se mostró por su llegada y desveló entonces que habían cenado juntas mientras aún se estaba emitiendo la serie de la hija de Rocío Jurado. "He sido súper crítica contigo, pero cuando vi la docu-serie mi vida cambió", reconoció abiertamente, según recoge la revista Semana.

"Cené una noche contigo y tú y yo hablamos", confirmó, explicando que solo le había revelado ese encuentro personas de su confianza. Durante la cena, la colaboradora se disculpó con Rocío Carrasco tras haberlo hecho también públicamente.

La tertuliana aseguró que "me creo tu historia" aunque "hay cosas en las que no estoy de acuerdo", pero entiende que sus decisiones le pertenecen únicamente a ella porque "es tu vida". "A mí me contaron una historia que no era", señaló, poniendo como ejemplo que la protagonista del documental había demostrado "con papeles" muchas cosas de las que ella había hablado y no eran como creía.

Por eso, "no podía seguir apoyando lo que estaba apoyando", dijo tajantemente. En este sentido, Belén contó que se había encontrado con Rocío Flores y "le dije lo que pensaba y ella me dijo lo que pensaba". Respecto a Antonio David, junto a quien siempre se había posicionado, admitió haberle llamado para saber su versión y "me dio una serie de explicaciones que yo no entendí y no he vuelto a saber nada".

"Tengo que decirte que estoy contenta de que estés aquí", afirmó finalmente sonriendo a su nueva compañera. "También te digo, tendrás días buenos pero tendrás días malos", le advirtió divertida, invitándola a tomar algo tras los programas junto al resto de sus compañeros. "Pues cualquier día", le respondió Rocío con una sonrisa.

Tan solo unos días después de hacer público este encuentro, Belén ha desvelado en Viernes Deluxe algunos detalles de la cena, a la que acudieron junto a sus respectivos maridos, Miguel Marcos y Fidel Albiac, y otras dos personas más. Allí hablaron de diferentes temas, aunque la colaboradora quiso dejar claro que no trató de convencer a Rocío de llamar a su hija y que tampoco hablaron de lo que había ocurrido entre ellas, informa el mismo medio.

"Hablamos de cómo estaba y me preguntó también sobre mí", entre otras cosas, sobre su hija: "Me dijo que tenía que estar contenta de que se fuera a estudiar fuera". "Estaba muy tranquila, me dio penas cosas que hablamos", ha reconocido, desvelando que "hablando con ella la noté triste, vi una persona que estaba en tratamiento".