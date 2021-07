Así entró Rocío Flores a los estudios de Mediaset el pasado miércoles para no cruzarse con su madre Rocío Carrasco

Desde que se anunciara el fichaje de Rocío Carrasco por Sálvame, hay una pregunta que ha rondado todas las cabezas: ¿qué pasaría si se encontrara con su hija por los pasillos mientras ella acude como colaboradora de El programa de Ana Rosa o Supervivientes? Ambas lo tienen claro, y parece que la respuesta es que ese encuentro no se va a dar, o se va a evitar que se produzca.

"No se va a producir y no porque yo haya pedido no coincidir con ella, no se va a producir porque no se va a producir, pero no porque yo no haya querido", aseguró Rocío Flores en el magazine matutino el pasado miércoles, día en el que su madre debutaba presencialmente en Sálvame. Aun así, cuando Alessandro Lequio opinó que, si se encontraran, se fundirían en un abrazo, ella no pareció discrepar.

"Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo de seguir para delante. Que las cosas aporten y que no resten", fue lo que comentó Rocío Carrasco el lunes sobre esta posibilidad.

Y parece que Mediaset las ha escuchado a las dos, pues el miércoles, día en el que Rocío Flores estuvo En el programa de Ana Rosa por la mañana y en Supervivientes: Tierra de nadie por la noche, podría haberse dado ese encuentro, pero la nieta de la Jurado entró por un lugar atípico a los estudios evitando que el reencuentro madre e hija sucediera.

Rocío Flores a su llegada a los estudios de Mediaset. MEDIASET

Por la tarde, horas antes de que empezara el reality, Rocío Flores llegó a las instalaciones, pero en lugar de entrar por la puerta principal como de costumbre -donde las cámaras de Sálvame la estaban esperando-, accedió al parking metida en el coche de producción.

Allí, la hija de Antonio David cogió su vestido y demás pertenencias y entró por otra puerta diferente, la de informativos, la cual es la más lejana al plató de Sálvame.

"No sé nada, no quiero saber nada, vengo a trabajar y no quiero saber de nada ni de nadie", fue lo que comentó horas antes Rocío Flores a los reporteros en la estación de tren.