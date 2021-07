UP insta a la Junta a que modifique los criterios de ayudas a los "caseteros de feria" de la provincia

"Este colectivo ha criticado el trato dispensado por la Junta de Andalucía al no poder acogerse a las ayudas pese a la gran crisis que atraviesan. Se queda, en su gran mayoría, fuera de la posibilidad de acogerse a ningún tipo de ayuda", ha destacado Sánchez en una nota de prensa.

El diputado sevillano ha afirmado al respecto que "debido a que la Junta ha establecido unos criterios tan drásticos, pocos pueden llegar a cumplirlos". Por ello, ha solicitado a la administración andaluza que "deje de asfixiar a la clase trabajadora, en general, y al sector de hostelería de feria en particular", al tiempo que ha solicitado que se reconsideren los criterios y se establezcan otros más justos".

"De no ser así, se corre un riesgo importante de que no haya Feriade abril, u otras tantas ferias, pero lo que es más preocupante es que se deja en una situación muy crítica a muchas familias", ha añadido el diputado de la formación de izquierdas. Sánchez ha recordado que ya advirtieron a la Junta, hace meses, de este problema, calificando de tomadura de pelo la propuesta de 1.000 euros de ayuda al sector y alertando de el 70 por ciento no puede acogerse a ella porque los requisitos son imposibles de cumplir".

"Es hora de que el Gobierno andaluz empiece a defender los derechos de los trabajadores, y, en este caso modificar unos criterios que hacen inviable que un sector, que da tantos puestos de trabajo, pueda salir a flote", ha concluido Sánchez.