Una nueva influencer empieza a hacerse paso en el mundo de las redes sociales, Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, ha entrado en el mundo de las redes y la moda y tiene intención de quedarse. La joven ha debutado este viernes en televisión y se ha estrenado en el programa Espejo público donde ha podido promocionar su marca de ropa.

La invitada ha contado en directo que quiere ser actriz y que se está formando para ello: "Yo creo que lo llevas dentro y un día dije 'yo quiero dedicarme a esto'". Además, Vigo ha hecho algunos pinitos en el mundo del modelaje y de la música, ya que está recibiendo clases de canto y danza. La joven emprendedora ha podido coincidir en plató con el actor Santiago Segura y ha confesado ser una fiel admiradora suya, el cómico le ha dado varios consejos sobre el mundo del cine que ella ha agradecido.

Carla Vigo ha presentado su marca de ropa en la que trabaja junto a más socios y ha publicitado en directo algunas de sus prendas; la joven ha entrado en plató vestida con un traje de pantalón y chaqueta rojo de su propia firma. Asimismo, la influencer ha contacto su experiencia al salir en un videoclip musical de Amor Romeira, exconcursante de Gran Hermano. La aparición de la sobrina de la reina Letizia ha generado cierta polémica al alejarse de la tradicional imagen real.

Carla no ha querido pronunciarse respecto a su relación con la Casa Real y solo ha hablado del embarazo de su tía Telma Ortiz: "Como cualquier familia, estamos felices", ha añadido. No obstante, la joven emprendedora ha querido dejar claro que quiere emprender su carrera profesional alejándose de la imagen de su tía y que prefiere que se le juzgue por su talento y no se le encasille por ser la sobrina de la reina Letizia. "Yo soy yo y no sé por qué no nos separan", ha comentado la invitada de EP.

La aspirante actriz ha explicado lo difícil que es para ella enfrentarse a ciertos estereotipos, y luchar contra la creencia de que le viene todo rodado. "Me pone nerviosa porque para nada es así. Por ejemplo, yo llevo dando clases de baile desde los tres años, de enchufada nada. Llevo trabajando toda la vida, si me hubiesen regalado algo ya estaría, yo que sé, en Hollywood", ha explicado la joven.