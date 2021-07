Villena garanteix la celebració dels concerts de Sidecars, Camela i Pica-Pica d'aquest cap de setmana

Els espectacles se celebraran segons el previst, a les 23 hores el divendres i dissabte i a les 19 hores del diumenge, al poliesportiu municipal. No hi ha hagut canvis en els aforaments, ja que aquests ja estaven per davall de la norma anterior, abans dels nous criteris marcats per la Conselleria de Sanitat per aquest cap de setmana.

"Els nostres aforaments estaven al 50% prèviament, malgrat que la norma ens autoritzava nivells superiors i hem establit amb l'empresa organitzadora un protocol molt estricte de seguretat perquè tothom puga gaudir d'aquests esdeveniments amb plenes garanties", explica el regidor de Grans Esdeveniments, Javier Martínez, en un comunicat.

Per a aquest divendres està prevista l'actuació de Sidecars, dins de la seua gira 'Ruido de fondo Tours'. Aquest dissabte, a la mateixa hora, el concert de Camela, que fa una parada a Villena per a rememorar amb els seus seguidors tots els seus èxits.

I el diumenge 11, a les 19 hores, els més menuts podran gaudir de l'espectacle infantil Pica-Pica, un dels de major èxit en tota Espanya en els últims mesos. Les entrades estan disponibles als canals habituals de venda online i en la taquilla del recinte, abans de l'inici.

Aquests tres espectacles exigeixen portar mascareta en tot moment, amb el públic assegut i guardant la separació establida per les autoritats sanitàries. Qualsevol consum en el recinte de l'espectacle haurà de realitzar-se en el seient assignat i està prohibit fumar.