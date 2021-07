Sale a la luz el vídeo de la paliza grupal a Samuel captado por las cámaras de seguridad: así se produjo el crimen

Han salido a la luz las grabaciones que recogen el momento en el que el joven Samuel de 24 años fue brutalmente agredido por un grupo multitudinario en dos ataques consecutivos que acabaron con su vida la pasada madrugada del sábado. Las imágenes forman parte de la investigación que dirige Pedro Agudo, comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial de A Coruña y han sido publicadas por elDiario.es.

‼️ VÍDEO | Las grabaciones del crimen de Samuel demuestran que el asesinato fue un linchamiento multitudinario https://t.co/ijr3VCMPXN Informa @gonzalocortizo — elDiario.es (@eldiarioes) July 9, 2021

Las imágenes no tienen sonido por lo que no se pueden apreciar los insultos homófobos, que según testigos de los hechos, se profirieron a Samuel. El vídeo muestra al joven a las 02.56 horas saliendo de la sala Andén con su amiga Lina. Un minuto más tarde llaman a una amiga a través de videollamada que lleva a los agresores a interpretar que los están grabando: "Para de grabarnos si no quieres que te mate, maricón". A lo que Samuel respondió "maricón de qué", según relató su amiga Lina.

A las 02.59 el joven cae por primera vez al suelo tras ser golpeado y un joven senegalés sale en ayuda de la víctima. Dos minutos más tarde se levanta e intenta irse, pero el grupo de agresores lo persigue y comienza a golpearlo brutalmente. A las 03.05 horas aparece la Policía Local y diez minutos más tarde llega la primera ambulancia. Hasta casi una hora después los servicios de emergencias intentan salvar la vida de Samuel, sin éxito.

Cuatro jóvenes han sido detenidos hasta ahora por el asesinato del joven. Alrededor de las 10 de la mañana, los detenidos han llegado al Juzgado de Instrucción nº1 de A Coruña en dos coches y un furgón. En una primera tanda han entrado en el juzgado dos de los acusados, encapuchados y con sudadera negra. Pocos minutos más tarde, en el furgón, el tercer varón y la mujer, ambos también encapuchados.