Cvirus.-Puig espera vacunar als menors de 19 anys la primera setmana de setembre i la immunitat de grup abans del dia 15

Així ho ha indicat aquest dijous en la roda de premsa posterior a la reunió de la taula interdepartamental COVID, al costat de la consellera de Saniudad Universal, Ana Barceló.

Durant la seua intervenció, el president ha desgranat el calendari de vacunació previst a la Comunitat Valenciana per als pròxims dos mesos. "En la primera setmana d'agost començarà la vacunació de 20 a 29 anys, una setmana abans del previst. En la primera setmana de setembre es vacunarà als menors de 19 anys", ha indicat.

Puig ha recordat que el grup d'entre 60 i 65 anys que està esperant la segona dosi de la vacuna d'Astrazeneca acabarà de rebre la pauta completa entre aquesta setmana i la pròxima.

Segons ha detallat en la sessió de control de les Corts, preveu a més que les persones de 30-39 hagen rebut almenys una dosi a la fi de juny i tots els de la franja més nombrosa (40-49) tinguen aquesta setmana almenys la primera dosi.

Amb aquestes previsions, segons ha afirmat després de la taula interdepartamental, "entre la primera i segona setmana de setembre estarà vacunada amb pauta completa el 70% població", abans d'acabar l'estiu estarà immunitzat "un altíssim percentatge de gent, que superarà àmpliament el 70%" i "en eixe moment, abans del 15 de setembre, tindrem la immunitat de grup". "El 9 d'Octubre volem la Comunitat Valenciana immunitzada", ha remarcat.

En eixe sentit, Ximo Puig ha subratllat que "queden poc més de dos mesos, però encara queden dos mesos", per la qual cosa ha demanat a la població valenciana un "últim gran esforç".

La vacunació, ha ressaltat, és el "gran actiu" enfront del coronavirus i el procés "està sent un èxit que ha buidat els hospitals". "Estem en la fase final de la vacunació i anem a accelerar tot el possible per frenar el virus", ha assegurat el president.