Kim Kardashian se despide de su línea de belleza y cierra KKWBeauty

Kim Kardashian está pasando por una etapa de grandes cambios: su divorcio con Kayne West —padre de sus cuatro hijos North (2013), Saint (2015), Chicago (2018) y Psalm West (2019)—, el final de Keeping up with the Kardashian, el reality show que la convirtió en una estrella y, ahora, el cierre de su firma de belleza KKWBeauty, creando una nueva página en blanco en el futuro de la empresaria.

Pero que no cunda el pánico, la reina del contouring ha dicho adiós a su marca de manera momentánea a partir del 1 de agosto a medianoche, según ha explicado en su cuenta de Instagram.

Con esto, la empresaria sigue el consejo de su hermana Kylie de "renovarse o morir" y ha continuado sus pasos, reimaginando KKWBeauty de arriba a abajo para crear nuevos productos que revolucionarias fórmulas.

"Todo comenzó con un kit de maquillaje para realzar los contornos y se acabó incorporando productos para los ojos, los labios, el cuerpo y tantas increíbles colecciones", reza el escrito, y es que su idea es poder "regresar bajo una marca completamente nueva con nuevas fórmulas que son más modernas, innovadoras y empaquetadas en un nuevo aspecto elevado y sostenible".

Ante esto, la estrella de las Kardashian asegura estar "emocionada de continuar desarrollando y expandiendo mi gama de productos y de que finalmente pueda experimentarlo de la manera que siempre lo había imaginado. Además, mi equipo está trabajando arduamente para mejorar la experiencia de compra del cliente, donde podrá comprar mis ofertas de belleza y cosmética en todas las categorías desde un solo sitio web" y agradece a sus seguidores todo su apoyo prometiendo que no se irán durante mucho tiempo.

Los rumores apuntan que este cierre puede ser debido a un cambio de branding para eliminar la "W" del nombre de la marca, ya que se piensa que Kim se deshará del apellido West una vez se haya hecho efectivo su divorcio.

Mientras llega el 1 de agosto, KKWBeauty ha rebajado el precio de todos sus productos entre un 25 y un 75% para eliminar todo el stock que tiene y así empezar con la nueva marca desde 0.