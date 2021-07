"Volando hacia...". Con estas palabras anunciaba Iker Casillas el pasado fin de semana que se iba de vacaciones. El exfutbolista no desveló su destino, aunque sus seguidores no tardaron en descubrirlo pues, tras su llegada, no tardó en publicar exóticas fotografías en México.

En concreto, el que fuera el portero del Real Madrid ha viajado hasta la Riviera Maya, donde se aloja en el lujoso complejo hotelero Trs Yucatan, situado a treinta minutos de la popular Playa del Carmen. Allí goza de todo tipo de comodidades mientras Sara Carbonero pasa unos días en Oporto.

El hotel de 5 estrellas brinda unas increíbles vistas al mar y dispone de un club de playa privado. Es ideal para viajar en pareja o con amigos, pues otorga tranquilidad y una experiencia ideal para "adultos que buscan disfrutar de la privacidad y de un trato personalizado", según afirman desde la página web. Al deportista, este capricho le cuesta 400 euros la noche con todo incluido.

El hotel, caracterizado por su elegante arquitectura y decoración, busca rendir homenaje a la flora y la fauna autóctonas. Dispone de modernas suites -en total, hay 454- situadas a escasos pasos de las piscinas, donde hay un bar que ofrece cócteles y otro tipo de bebidas para acompañar la experiencia.

Además, el complejo cuenta con servicio de atención 24 horas, así como con carritos de golf disponibles para el desplazamiento por las instalaciones. Entre las actividades que se ofrecen están el buceo, kayak o paddle surf.

En el hotel hay una piscina infinity rodeada de camas balinesas con vistas al espectacular paisaje, a lo que se suma un enorme spa. Sus clientes, entre ellos Casillas, pueden elegir entre seis restaurantes a la carta y seis bares exclusivos.