Cáritas Comunitat Valenciana demana que "s'elimine la bretxa digital en l'accés a les ajudes al lloguer"

Aquesta proposta es deu al fet que les persones en situació de vulnerabilitat cap a les quals estan destinades les ajudes al lloguer sumen "dificultats materials i habilitats digitals per a poder relacionar-se amb l'Administració", segons indica Cáritas Comunitat Valenciana.

Quan l'entitat va ser coneixedora d'aquesta "limitació" a principis del mes de juny, es va reunir amb la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de la Vivenda i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana per a donar així la possibilitat de rectificar l'ordre. En aquest sentit, Cáritas va demanar que es flexibilitzaren algunes de les mesures i que s'implementaren cites presencials per a facilitar a les persones que manquen de mitjans electrònics la sol·licitud de les ajudes.

No obstant açò, en els últims dies, personal tècnic de Cáritas Comunitat Valenciana ha comprovat que "aquestes cites són insuficients per al volum de persones que les necessiten". Açò els ha animat a presentar aquesta queixa davant el Síndic de Greuges amb l'objectiu de reclamar que es modifique la legislació que exclou de l'accés a ajudes socials als qui més les necessiten, explica l'organització en un comunicat.

Va ser el passat 13 de maig quan es va publicar l'Orde 3/2021 per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'Ajudes al lloguer de vivendes i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves. En ella s'exclou, expressament, la presentació de les mateixes per registre general d'entrada, per la qual cosa les persones que manquen tant de dispositius com de coneixements informàtics quedaran fora de l'accés a aquestes ajudes.