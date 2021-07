Stephan, un confidente del 'caso Títere' que colaboró con Moreno: "Los registros no se han hecho donde está el dinero"

Este martes, y con retraso por el partido España-Italia de la Eurocopa, Cuatro emitió Todo es verdad, la versión nocturna del programa Todo es mentira, presentado también por Risto Mejide y Marta Flich.

Una vez más, el formato se centró en José Luis Moreno, postergándose la proyección del capítulo dedicado a desmontar la pseudociencia. En esta segunda entrega, colaboró Stephan, el nombre que le puso el programa a una de las personas que le dieron dinero a Miguel, testaferro de Moreno, según recordó.

En concreto, se trató de un millón de euros. El prestamista le dio la vuelta al testimonio aportado por Miguel, y aseguró que es este y no José Luis Moreno el jefe de todo. Además, aseguró que el dinero procedía del narcotráfico, de estafas a bancos y de otros prestamistas como él. Sin embargo, a Moreno le protege tener informaciones muy vulnerables sobre muchos cargos públicos, según explicó: “Miguel es quien tiene los contactos con prestamistas, bancos, notarios y abogados”.

Sobre todo ese dinero, el prestamista explicó que no se estaba buscando en los lugares adecuados: “No han buscado bien. El dinero no está en su casa ni en su productora. Hay mucho dinero en el extranjero y en muchas casas de testaferros”, especificó. También de cara al futuro, adelantó que la vida de Moreno no corre peligro, pero que la de otros muchos sí.

"Este sabe la procedencia del dinero, aunque es tan ambicioso que le da igual", añadió Stephan. Por otro lado, que Moreno lo tendrá muy difícil de cara a hacerse con el dinero que se le ha pedido para conseguir su libertad y que si Hacienda lo permitiera sabiendo lo que debe, serñia una vergüenza.

"Los entrevistados no quieren vengarse, sino cobrar sus deudas" comentó la reportera del formato. Esta vaticinó, además, que los confidentes están usando al programa para mandarse mensajes y advertencias entre ellos. Stephan simplificó sus intenciones y aseguró que solo quería que se buscara la verdad.