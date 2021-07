José Luis Moreno: "La verdad real llegará cuando hable la ley"

Este martes, y con retraso por el partido España-Italia de la Eurocopa, Cuatro emitió Todo es verdad, la versión nocturna del programa Todo es mentira, presentado también por Risto Mejide y Marta Flich.

Una vez más, el formato se centró en José Luis Moreno, postergándose la proyecctión del capítulo dedicado a desmontar la pseudociencia. En esta segunda entrega, Risto Mejide dio paso nada más comenzar a unas declaraciones que hizo el productor por llamada telefónica con una de las reporteras del programa.

Al principio, Moreno aseguró que se encontraba bien y especificó que no podía aportar muchas informaciones por el momento en el que se encontraba el proceso legal. "Más adelante, iré allí, al plató, y daré las explicaciones pertinentes al igual que he hecho siempre".

Con respecto a las acusaciones vertidas sobre Moreno desde la semana pasada, que incluyen narcotráfico, dirección de una organización criminal e incluso abusos sexuales, Moreno contó que se sentía tranquilo consigo mismo. Y es que, según reflexionó, si bien quienes profieren dichas acusaciones tienen "su verdad", el productor presumió de tener también la suya.

Sin embargo, la "verdad real", a su parecer, llegará cuando la justicia haga su trabajo y saque conclusiones. Matizó también que no se encontraba tranquilo del todo, pues se había revuelto todo de un día para otro y él tenía 74 años. Con todo, el empresario quiso desviar la atención a su labor profesional y, ante la pregunta sobre si habría dirigido una organización criminal, declaró:

"Madre mía... yo soy cabeza de una serie preciosa de televisión al igual que lo he sido siempre de espectáculos y series, lo otro ya lo dirán los jueces". Más tajante y ante la insistencia de la reportera, añadió: "Te voy a pedir con todo el respeto y la complicidad que no me insistas. esto es lo suficientemente serio y riguroso como para que se lleven así las cosas".