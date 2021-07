Ofelia se queda a un paso de la final y abandona 'MasterChef 9'

Este lunes, La 1 emitió la semifinal de MasterChef 9. Se trató de la gala menos comentada en redes hasta la fecha, pues se solapó con el partido de la Eurocopa España-Italia. Sin embargo, el programa se cobró a la protagonista de la edición y a quien más reacciones ha provocado desde que se dio a conocer: Ofelia.

La gallega o el caballito ganador de Jordi Cruz no lo era tanto, y se despidió de los fogones de MasterChef en una gala que comenzó con los aspirantes intentando reproducir una compleja receta del chef español con más estrellas Michelin: Martín Berasategui.

Ya entonces, la amante de los equinos presentó un resultado insuficiente, pues le faltaba una de las elaboraciones más esenciales del plato, que se conformaba en capas y se servía en copa.

En la prueba de exteriores, Ofelia volvió a ser una de las concursantes peor valoradas, por lo que tuvo que ponerse el delantal negro e intentar darlo todo en la que podría ser su última oportunidad en el talent, que en su caso consistió en crear cuatro texturas con manzana. Y así fue. Esto convirtió a María y Arnau en finalistas, que se sumaron a Meri, que ya lo era desde la prueba en exteriores; y a Fran, quien utilizó el pin de la inmunidad para salvarse de la eliminación.

A solo un paso de la gran final, @OfeliaMChef9 cuelga el delantal y se despide de su sueño. Te queremos y siempre formarás parte de la familia #MasterChef https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/jqO3XeZrKe — MasterChef (@MasterChef_es) July 6, 2021

Ofelia se marchó tras 12 semanas de concurso y con una sonrisa, valorando todo lo aprendido y definiendo el talent con la palabra gratitud. "No es un programa de televisión, no es un concurso. Es pertenecer a una familia. ¡Estoy feliz! Me voy contenta, no puedo irme triste. Me daba igual ganar, lo que no quería era que se terminase", dijo, haciendo que Jordi Cruz reiterara su invitación para que la gallega trabaje en su restaurante, el Abac.