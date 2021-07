Feijóo enmienda a Pablo Casado por su resumen de la Guerra Civil y lo califica de "incompleto"

"La Guerra Civil fue un conflicto entre los que defendían la democracia sin ley y la ley sin democracia". Estas palabras del líder del PP, Pablo Casado, durante el pleno del pasado miércoles tras la intervención del presidente del Gobierno sobre los indultos, provocaron la reacción inmediata de los partidos del Congreso, que incluso llegaron a pedirle que las retirara. "La única ley legítima es la que emana de la democracia", afirmó entonces Sánchez en el turno de réplica. "Espero que se retracte de sus palabras". Una semana después, la polémica sigue coleando y ha sido el propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha enmendado las palabras de Casado.

En una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha sido preguntado si se siente identificado en esas palabras, el barón popular ha respondido que esa "es una forma muy resumida y probablemente incompleta de explicar las cosas" y ha afirmado que "la Guerra Civil fue un golpe de Estado con independencia de que el Gobierno de la época, en mi opinión, estaba en una situación de desgobierno. Y con independencia de que nuestro país tuviese unas tensiones enormes territoriales, ideológicas...".

"Es una forma muy resumida y probablemente incompleta de explicar las cosas"

Feijóo no ha querido extenderse más en su explicación y ha zanjado el tema sentenciando que "lo mejor que podemos hacer es aprender de lo que hicieron de forma inadecuada nuestros bisabuelos".

También se ha referido a los indultos a los presos del procés y ha recriminado a Sánchez que haya "autoindultado la legislatura" por un "conflicto de intereses". "¿Ha cambiado algo o todo sigue igual? Yo no encuentro distinción entre el discurso de Carles Puigdemont y el de Pere Aragonès", ha preguntado.

Casado no se equivocó con sus palabras

En Génova no entienden que se haya generado tal polémica por esa frase que, afirman, no fue equivocada. Fuentes populares defienden al presidente del partido cuyo abuelo fue un represaliado por el franquismo y, por tanto, sabe de lo que habla y no se siente incómodo hablando del tema.

Sin embargo, en el Hemiciclo y en las redes sociales no pensaron lo mismo cuando escucharon al líder popular pronunciarlas desde la tribuna. El líder de Más País, Íñigo Errejón, califico la frase de "extremadamente grave" y nada más comenzar su intervención le corrigió: "Señor Casado, los golpistas se levantaron contra el pueblo español, contra la democracia española y contra la ley vigente en España. Y un demócrata lo tenía que tener meridianamente claro".

"¿Las cunetas de nuestro país están repletas de gente que quería una democracia sin ley?"

"¿Así que las cunetas de nuestro país están repletas de gente que quería una democracia sin ley?", preguntaba la portavoz socialista, Adriana Lastra. Mas lejos incluso fue su socio de Gobierno. Unidas Podemos ha llegado a pedir días después a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que aperciba al líder del PP al entender que "legitima explícitamente" el golpe de estado perpetrado en 1936 por el dictador Francisco Franco.

Así lo ha trasladado el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, en un escrito dirigido a Batet que ha registrado este mismo martes en el Congreso de los Diputados.