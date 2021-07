'Furia bajo la roca' la historia de una saga de músicos que empezó en la Guerra Civil y que rompió tabúes en España

Su historia fue la de unos rompedores, tanto dentro como fuera de la música, que acabaron cayendo casi en el olvido, como tantas veces ocurre con las cosas patrias. Pero a The Rocking Boys los reivindica y recupera ahora con una crónica novelada el periodista Matías Uribe, autor del la obra Furia bajo la roca.

Este libro recién lanzado al mercado recoge la historia de una saga de músicos que comenzó con el trío femenino Las Tres Rosas, creado en Alcalá de Gurrea (Huesca), pocos días antes de estallar la Guerra Civil.

'furia bajo la roca' Autor: Matías Uribe Amazon. Copia digital 4 euros. Tapa blanda, 15,60. Tapa dura 35,36 euros.

Aquella saga de artistas continuó hasta que desembocó en la creación del primer conjunto de rock español, The Rocking Boys, una banda española con tintes norteamericanos que tiene en su biografía, ahora narrada por Matías Uribe, música, turbulencias familiares y aventuras sexuales, todo en el marco de finales de los años 50 y los 60, en medio de la invasión cultural americana y la llegada de las primeras turistas nórdicas.

El propio Matías Uribe, licenciado en Historia, periodista y crítico musical del Heraldo de Aragón, explica el interés que tiene esta historia. "La idea no solo era novelar tan atractiva historia, sino también perfilar el retrato de la época en que se desarrolla y sacar a flote el negativo de la historia oficial. El franquismo seguía apegado al folclorismo y a la opresiva imposición de leyes y costumbres morales desde los púlpitos y desde las poderosas tribunas de poder de sus jerarcas. Los Rocking Boys, sin embargo, sin ellos buscarlo, acuñaron el envés de aquella moneda oficial, viviendo una vida de liberación moral, social y sexual, completamente insólita en la época".

Y es que solemos olvidarnos de nuestros propios pioneros, por eso "todo lo que sea la puesta en alza de viejas figuras musicales, y sobre todo si estas no han sido reconocidas en su relevancia mayor, como es el caso de los gaditanos Rocking Boys", es, en opinión del autor, "una labor justa y necesaria en el periodismo musical".

"La historia me llegó cuando el propio fundador del grupo, que vive en Zaragoza, me hizo llegar un álbum de fotos. Me parecieron magníficas, tan testimoniales de su saga familiar y de la época en que transcurre, desde la Guerra Civil, a los primeros sesenta, que me interesó mucho. Hablan por sí solas", explica Matías Uribe, que incluye en el libro muchas de esas imágenes.

Este libro, que es "muy revelador" y que usa "una interesante técnica para mantener el interés narrativo", en opinión del cantante y compositor Miguel Ríos, viene a reivindicar lo nuestro, en ocasiones, menos conocido que lo estadounidense. "Aquí falta todavía mucha investigación a fondo y de darle la relevancia debida a tantos y tantos grupos musicales como surgieron en España en los sesenta y setenta", opina el autor de Furia bajo la roca.

The Rocking Boys, nacidos a la sombra de Gibraltar, dejaron un legado más que musical, social. "Aunque ellos no fueron conscientes, generaron el primer puente de unión con la música americana y fueron pioneros en la implantación de un estilo de vida juvenil rupturista con los rígidos usos morales y costumbristas del franquismo, como luego se vio y se vivió a lo largo de los sesenta y de los setenta", señala Uribe.

Volviendo al libro como el relato de una época, cabe destacar que comienza con la historia de Las tres rosas, un grupo femenino que "saltaban de un lado a otro de las trincheras guerracivilistas como modo de supervivencia" y que cuenta las aventuras sexuales de The Rocking Boys en plenos inicios de los sesenta, cuando fueron "un islote de liberación moral absolutamente inédito, increíble cuando darle un beso a una chica en la calle podía acabar con la pareja en comisaría".

Furia bajo la roca está editado y distribuido en Amazon, un modo de edición que ha elegido Matías Uribe porque le permite "controlar todo el proceso de escritura, publicación, venta y distribución, llegando a medio mundo" y que le ha dado la posibilidad de publicarlo en cinco formatos y precios diferentes.