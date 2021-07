Controlat l'incendi a l'empresa química de Picassent sense arribar a afectar a la nau contigua

20M EP

NOTICIA

Efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han donat per controlat passades les 13.00 hores d'aquest dimarts l'incendi declarat en una empresa química de Picassent, les causes de qual no s'han precisat.