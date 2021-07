Descartan a una concursante de 'Gran Hermano' tras dar positivo en Covid

La concursante Christie Valdiserri, una bailarina profesional de 27 años con alopecia, no podrá entrar en Gran Hermano de Estados Unidos al haberle sido detectado el coronavirus a pocas horas de entrar.

La joven ha sido eliminada como concursante del Big Brother de la CBS, lo que le ha provocado un gran desconsuelo, pues esta muchacha vegana tenía unas grandes expectativas con el concurso.

"No querría tener que compartir esta noticia, pero di positivo en Covid. No tengo idea de cómo lo cogí. Tengo la vacuna y he estado siguiendo todas las pautas hasta este momento", explicaba la joven en un vídeo de la cuenta de Instagram de Gran Hermano.

Christie Valdiserri aseguraba encontrarse físicamente bien, pero no así emocionalmente "Estoy realmente agradecida por la oportunidad, pero es realmente frustrante porque no concursaré en Big Brother este verano", continuaba.

"Solo tengo que decir que cuando te enfrentas a la adversidad, me digo a mí misma que es por una razón más importante", se consolaba la bailarina.

El concurso de telerrealidad comienza en Estados Unidos este mismo miércoles, con una concursante menos.

Cabe recordar que Gran Hermano también está calentando motores en España, donde se estrenará próximamente después de varios años de ausencia de la televisión, eso sí, en su versión con famosos.