La Guàrdia Civil engega a Alacant una campanya de control de motos aquàtiques

La Guàrdia Civil d'Alacant ha engegat la campanya de control de motos d'aigua per a l'estiu 2021 que es desenvoluparà, específicament, per part del Servici Marítim i per les Unitats Territorials que compten amb demarcació de costa i altres zones d'esbarjo en les quals es duga a terme l'activitat.