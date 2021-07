Con el caso de José Luis Moreno reciente y de plena actualidad, hay muchos nombres que han salido a la palestra por su vinculación en el pasado con el productor. Ya fuera por ser extrabajadores que, supuestamente, no habían cobrado o por haber vivido con él o sido testigos del despotismo del que le acusan, son varios los rostros que han hablado y de los que se ha hablado.

Uno de ellos es Santiago Segura, pues, desde que el pasado martes detuvieran a José Luis Moreno, se ha estado comentando el profético papel de villano corrupto que hizo en Torrente 2. Sin embargo, La Vanguardia también apuntó el pasado viernes a una supuesta vinculación del cineasta con el productor, conexión que el propio Segura se ha encargado de desmentir.

Al parecer, señalaron al director como intermediario para conseguir contratos entre TVE y Moreno, a pesar de que este tenía vetos con la cadena pública por sus deudas con Hacienda. Según contaron, la supuesta conexión habría sido a través de la comedia Aquí mando yo... y punto com, que se produjo a través de la empresa Segura Amiguetes Entertainment SL, pero que posteriormente cedió los derechos de emisión a una de las sociedades de José Luis.

La ficción nunca vio la luz, y Rosa María Mateo la canceló por "no encajar" con su programación, pero aun así a Santiago Segura le ha llovido algún palo por esto. Pero él niega categóricamente su vinculación: "Si fuera verdad sería un marrón importante, al ser mentira solo es una putada".

El cineasta, durante la presentación de su película A todo tren: Destino Asturias, habló con la prensa sobre esta noticia que acababa de salir y sobre la que ya había tomado medidas: "Desde que mandas el burofax al medio tienen tres días y, si no se retractan, hay que poner la demanda por daños y perjuicios o por lo penal. Hasta entonces tengo que aguantar esto en vez de promocionar la peli".

"Es un disgusto bastante importante, pero tranquilo no, estoy tranquilísimo. Si hubiera hecho algo mal... Pero no deja de ser muy desagradable. Están rascando para ver de dónde sale algo y, desde luego, por aquí no, es una noticia falsa", argumentó el actor y director, que aseguró que, "lógicamente", todo estaba en manos de sus abogados.