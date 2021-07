Asaltan la casa del eurodiputado Miguel Urbán en Madrid y dejan el dinero y las joyas sobre el sofá

Hace seis semanas el eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán, sufrió un asalto a su casa en el centro de Madrid. Los ladrones no se llevaron dinero, pero lo dejaron encima del sofá y lo mismo hicieron con las joyas de la pareja del eurodiputado. Sin embargo, si sustrajeron la hucha de su hijo pequeño, una foto familiar y un disco duro portátil, según adelantó elDiario.es

El Parlamento Europeo está en contacto con las autoridades belgas y españolas para reforzar la seguridad del eurodiputado, quien ya había sufrido episodios de amenazas previas este año. "Pero esto ya ha sido un salto cualitativo", explica: "Han pasado de Twitter a romper el coche de mi padre. Y, de ahí, a entrar en mi casa".

"Es un edificio antiguo en el que todo se oye, todas las pisadas", explica el eurodiputado, "con lo cual tuvieron que aprovechar que los vecinos no estaban, algo que lleva consigo planificación y vigilancia. El servicio de seguridad del Parlamento Europeo, al analizar el caso, me dijo, además, que en el caso de un robo normal, lo suyo es ir al primer piso o segundo, no al cuarto sin ascensor, en el que no hay salida posible, y si te pilla alguien solo puedes salir por la fuerza. Tuvieron que asegurarse de que no estaban los vecinos por el ruido. Eso significa preparación".