Alma Animal urge al Ayuntamiento solucionar la situación alarmante que viven los patos en los estanques de Albacete

"El problema existe desde que crearon los estanques, hace más de 30 años. Se hicieron unos estanques ridículos. A lo largo del tiempo no ha habido prácticamente mejoras", explica a Europa Press Laura Pareja, coordinadora de la Fundación Alma Animal en Albacete. Según señala, los únicos cambios que se han ido introduciendo han sido estéticos, como el vallado o las barandillas donde se apoya la gente para verlos. "En todos estos años realmente no ha habido nada que mejore la vida de esos animales", afirma.

Los voluntarios de Alma Animal llevan un censo de estos animales desde hace unos años. Así, según señalan, saben que han fallecido un total de 13 patos en el último año. Pareja destaca que estas cifras son "una locura", teniendo en cuenta que la población de patos habitual es de 20. Además, han contabilizado hasta 11 patos abandonados en los estanques.

"Cada dos por tres tenemos que presenciar cómo la gente deja abandonados patitos bebés en los estanques, seguramente comprados por capricho en Los Invasores -el mercadillo- y abandonados a su suerte cuando se cansan de ellos y prácticamente todos mueren a los pocos días u horas de ser abandonados. El Ayuntamiento no pone ningún remedio ante tal ola de abandonos en sus instalaciones ya que ni siquiera llevan un control de los animales", añaden desde la organización.

Para Alma Animal, el Ayuntamiento no está gestionando el asunto. Llevan en contacto con la Corporación desde 2016 a través del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Y relatan que se reunieron al comienzo con el actual concejal, Julián Ramón García. Le prepararon unos informes y un dossier. El tema quedó ahí y no hubo grandes avances. "Levamos más de 6 meses intentando quedar con él y no hay manera", destaca Pareja. Por ello, han decidido intensificar su acción y han iniciado una campaña de recogida de firmas online que pretende llegar a 5.000 apoyos y que ya ha generado más de 4.000.

Anteriormente, cuentan desde Alma Animal, el Ayuntamiento se apoyaba en los veterinarios de la protectora de animales local Arca de Noé si había algún problema de salud en los animales. "Yo me encargaba de avisar al responsable municipal. El Ayuntamiento no tiene ningún veterinario concertado ni nada. En los últimos años, a base de meter presión, los vio un veterinario de la protectora sin cobrar", señala Pareja.

INSTALACIONES INADECUADAS

La activista destaca que esta iniciativa ha desaparecido en el último año y que a los patos no los ve nadie. "La gestión del Ayuntamiento se limita a retirar el cadáver de un pato cuando se muere y poco más", denuncia la coordinadora de Alma Animal. La organización considera que las instalaciones son totalmente inadecuadas. "El suelo es demasiado duro y les produce inflamaciones articulares en las patas, ya que lo que necesitan es tierra blanda. Además, hay rampas y el agua está sucia".

Desde Alma Animal ven urgente actuar para mejorar las condiciones de estos animales. Y relatan situaciones dolorosas: "Cada año varios patos mueren por hígado graso debido a la mala alimentación y con inflamación articular debido a las instalaciones antinaturales. Otras veces hemos visto patos con alas rotas o desangrándose. También en el pasado, debido a la falta total de seguridad de los estanques, han entrado por la noche a robarlos, a degollarlos o colgarlos en el propio parque. Las desgracias no son ocasionales. Continuamente nos encontramos con situaciones como la vivida hace unos días, de una pata que habitualmente pone huevos fuera del estanque, pues dentro no tiene lugar para hacerlo. En esta ocasión mataron a la madre y dejaron 11 patitos desamparados, uno que acababa de nacer y 10 que no llegaron a hacerlo porque murieron de frío".

Por todo esto, la petición de esta organización activista pasa por que los patos sean trasladados a un santuario de animales. "Son espacios seguros, espacios naturales en donde podrían desarrollar sus actividades normales. Se busca que su vida sea digna, con atención veterinaria adecuada y la alimentación. Si realmente a la gente le gustan los patos y les tiene algún tipo de aprecio deberían valorar que en un santuario realmente van a tener una vida digna y en condiciones. Les estamos haciendo sufrir a cambio de que la gente vaya a verlos un par de veces y creo que deberían pensar en el bienestar de esos patos y no solo en que disfrutemos viéndolos", comenta Pareja.

Y es que los estanques de los patos, especialmente el del Abelardo Sánchez, son muy conocidos en la ciudad. "Todos hemos sido niños y hemos ido a ver los patos. Pero la situación es hoy peor que entonces. A día de hoy lo que se encuentran los niños son patitos agonizando, cojos y enfermos. Mucha gente nos ha dicho que los propios niños salen llorando de ver a los animales en esas condiciones. ¿Qué le estamos enseñando a los niños?, ¿que está bien tener a los patos en esas condiciones?. Yo entiendo que la gente disfrute de ver a los patos, es entendible, pero también tienen que entender que las condiciones en las que están no son adecuadas", afirma la activista.

En este sentido, Pareja lamenta que en Albacete no exista la posibilidad de que haya un estanque en condiciones, algo que sí ocurre en otras ciudades, entre las que destaca Madrid o Vitoria. "Allí hay algunos estanques mayores, naturalizados, con plantas y que son espacios un poco más dignos en los que pueden estar. Aquí no tenemos los metros suficientes en ningún parque o sitio como para hacer algo así. Los políticos en varias décadas ninguno se ha responsabilizado de que esos patos estén bien", sentencia.

EL AYUNTAMIENTO ESTUDIARÁ EL TRASLADO

A pesar de las denuncias de Alma Animal de pasividad, desde el Ayuntamiento dicen que valorarán la propuesta. "La voluntad desde el Ayuntamiento de Albacete no es otra que los patos estén bien, de hecho se aplicaron condiciones de bienestar animal siguiendo un informe del Seprona de la Guardia Civil", destacan desde la Concejalía de Sostenibilidad a Europa Press.

En este sentido, desde el área municipal afirman que "no se niegan a que los patos salgan de los parques y sean trasladados a otros lugares, como pueden ser santuarios". Pero, en todo caso, según añaden, esa medida se debatirá en una próxima Comisión de Sostenibilidad, donde tienen representación todos los grupos políticos.