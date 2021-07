Consultorio de Vivienda: "¿Cuánta gente puede estar al tiempo en una piscina comunitaria, hay límites por la Covid?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Riego molesto

PREGUNTA Mi vecina ha puesto una hilera de plantas en la pared medianera con mi casa y tiene un riego excesivo 2 o 3 veces al dia que desagua en mi patio.

Tengo todo encharcado y la parte del fondo, donde se me acumula, llena de moho negro. Hemos intentado hacerle razonar pero, por ahora, hace ver que no lo entiende y pasa olímpicamente, ¿qué puedo hacer, me ampara alguna normativa? Vivo en Girona.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Con independencia de que consulte la normativa urbanística aplicable a Girona, desde luego el agua que deriva del riego de la hilera de plantas debe desaguar en la vivienda de esta propietaria y no en la suya.

Si con ello, se está vulnerando la normativa vigente, podrá denunciar los hechos ante el Ayuntamiento.

Trastero sin picaporte

PREGUNTA He comprado un piso que fue dado en dación de impago; al mismo se le asignó el uso y disfrute de un trozo de zona perteneciente a la comunidad, al igual que al resto de los pisos, todo ello consignado en Acta de comunidad, y se hicieron trasteros pequeños.

Mi trastero tiene puerta, pero no cerradura ni picaporte, sino una cadena y un candado. ¿Cómo puedo solucionarlo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Entiendo que la comunidad autorizaría la construcción de trasteros para el uso particular de los propietarios y que cada propietario instalaría su propia cerradura. En consecuencia, instale la cerradura para asegurarse que nadie ocupa su trastero.

Aforo piscina

PREGUNTA ¿Me pueden aclarar cuántas personas pueden estar al tiempo en una piscina comunitaria? Me refiero tanto dentro del vaso como fuera. La piscina mide 18 metros de largo por 8 de ancho.

Y lo que es el césped pues como un cuarto de un campo de fútbol, más o menos. Lo pregunto por el tema covid, porque el presidente de la comunidad dice que no hay limitación ninguna pero yo dudo. ¿Este verano el baño es libre en las piscinas de vecinos? Gracias por su información. Miguel.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Cada comunidad autónoma, en concreto cada Consejería de Sanidad, ha dictado una serie de medidas aplicables a las piscinas de uso colectivo de carácter recreativo dentro de las cuales se incluyen las piscinas de las comunidades de propietarios.

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid deberán respetar el límite del sesenta por ciento de su capacidad de aforo, tanto en lo relativo al acceso como durante la propia práctica recreativa.

En la utilización de las piscinas se mantendrán las debidas medidas de seguridad y protección, especialmente en la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes, disponiendo de 3 metros cuadrados en el vaso por usuario.

En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial para procurar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes, mediante señales en el suelo o marcas similares.

Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro establecido, evitando el contacto con el resto de usuarios. Se habilitarán sistemas de acceso que eviten la acumulación de personas y que cumplan las medidas de seguridad y protección sanitaria.