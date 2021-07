Propietarios realizarán una 'cacerolada' ante sus locales de Pontevedra por el cierre del ocio nocturno

Tras reunirse este viernes en la Alameda de la ciudad del Lérez, propietarios de algunos locales de ocio nocturno han acordado realizar una 'cacerolada' a las 00,00 horas, cuando deberán cerrar sus establecimientos. Además, pedirán apoyo a sus clientes a través de las redes sociales para "hacer más ruido".

Esta situación se produce después de que los dueños de algunos establecimientos de la ciudad decidiesen no abrir este jueves al considerar que carecía de sentido hacerlo "para volver a cerrar" en un día, ya que, tras la decisión del comité clínico de este martes, no podrán abrir en los 11 municipios gallegos que a partir de las 00,00 horas de este 3 de julio no se incluyan en nivel epidemiológico bajo, una situación en la que se encuentra la ciudad del Lérez.

En declaraciones a Europa Press, el dueño de The Groove House en Pontevedra, Carlos Rodríguez Sierra, ha criticado que el sector "se tenga que enterar por la prensa de si puede abrir o no" y ha lamentado "se siga haciendo pagar" las consecuencias de la situación epidemiológica al mismo pese a que ha permanecido cerrado durante el último año.

Así, ha explicado que abrirá su local entre las 23,00 horas y las 00,00 horas, cuando participará en la 'cacerolada' convocada. Además, ha avanzado que los propietarios de establecimientos de ocio nocturno mantendrán nuevas reuniones para analizar qué medidas tomar ante la situación actual.