La actriz Julianne Moore, a sus 60 años y con un Oscar y dos Globos de Oro a sus espaldas, está en uno de sus mejores momentos, por lo que le molesta sobremanera que le hablen de envejecer como si fuera algo que pudiera evitarse o controlarse.

La expresión "envejecer con gracia" es de las que más le molestan, según dijo en una entrevista en la revista As If, al considerarla sexista, pues no suele utilizarse para los hombres.

"Hay tanto juicio inherente al término 'envejecer con gracia'... ¿Existe una forma descortés de envejecer? No tenemos otra opción. Nadie tiene control sobre el envejecimiento, así que no es algo positivo o negativo, simplemente es", hacía ver.

Envejecer es "parte de la condición humana, entonces, ¿por qué siempre hablamos de eso como si fuera algo sobre lo que tenemos control?", reflexionaba la actriz.

Moore además cree que el crecimiento personal nunca termina. "Creo que, como niños, se nos da una narrativa de que seguimos creciendo en la escuela, tal vez vayamos a la universidad y luego, una vez que termine la escuela, la idea del crecimiento termina", exponía.

Pero para ella lo que se aprende y lo que se madura más adelante es mucho más interesante. "Cómo seguimos desafiándonos a nosotros mismos, interesándonos, aprendiendo cosas nuevas, siendo más útiles para otras personas, siendo la persona que sus amigos y familiares necesitan o quieren, cómo seguimos evolucionando, cómo navegamos por la vida para tener experiencias aún más profundas. De eso se debe tratar el envejecimiento", sentenciaba.