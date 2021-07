Finalmente llegó el día. Tras 260 programas, Pablo Díaz consiguió el bote de Pasapalabra, 1,8 millones de euros que lo hacen ser el tercero que más ha ganado del formato. Los espectadores han vivido esta larga y complicada victoria en sus propias carnes, pero también lo ha hecho Roberto Leal.

El presentador no pudo evitar emocionarse al dar por válida la última respuesta y, mientras Pablo Díaz saltaba, gritaba y lo celebraba entre confeti, el sevillano se secaba las lágrimas de los ojos.

Y es que Roberto Leal ya demostró en Operación Triunfo cómo se implica de lleno en los programas que presenta, y cualquier alegría o tristeza de uno de sus concursantes le emociona como al que más. Por ello, no son pocos los que en las redes sociales alabaron su labor al frente de Pasapalabra y su conexión con Pablo Díaz.

El periodista corrió a abrazarse al tinerfeño, que no paraba de llorar, y el presentador lo hacía con él. Después, casi sin poder mediar palabra, intentaron hablar a la cámara. "No sé ni qué preguntarte", le dijo el presentador. "A mí esto me da un poco de miedo, porque me quedo solo".

Su reacción llamó tanto la atención que emocionó a parte de la audiencia, sin embargo, él ni siquiera recordaba que hubiera llorado tanto. "Yo sabía que me había emocionado, pero no sabía que me había emocionado tanto", ha declarado este viernes en el informativo matinal de Antena 3. "Cualquier presentador que hubiera vivido esto durante un año le habría pasado lo mismo".

"He aguantado muchísimo para no contarle nada a mi familia", ha asegurado, pues el programa en el que Pablo Díaz ganaba se rodó hace semanas. Después, ha reflexionado sobre el punto en el que está su carrera actualmente: "Es diferente a cuando era reportero. Es otra etapa, tengo otra estabilidad familiar, pero sigo disfrutando cada día".

"Sigue siendo un reto para mí. Ojalá vengan más botes, pero este siempre será el primero", ha concluido.