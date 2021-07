Pablo Díaz, en 'El hormiguero': "Llevo preparándome desde 2015 para participar en 'Pasapalabra'"

El hormiguero recibió este jueves al personaje del día, Pablo Díaz, el reciente ganador del bote de Pasapalabra (1.828.000 euros) y que acudió al programa de Antena 3 para comentar con Pablo Motos su experiencia en el concurso.

El presentador quiso saber cómo fue el momento en el que completó el rosco: "En ese momento se te viene el mundo encima porque en la primera vuelta ya ves que te la sabes todas y se te duermen las manos, empiezas a hiperventilar...", reconoció el invitado.

"No voy a vivir algo así ni en mil vidas. En ese momento no solo piensas en el pastón sino en los seis años que he estado estudiando todos los días, y te alivia haberlo conseguido", afirmó el concursante.

Irónicamente, Motos le preguntó: "Con la H ¿quién se lleva la mitad del premio?". Pablo le contestó que "aquí en Madrid me queda un millón de euros limpio, más o menos. Hacienda se queda con los otros 828.000€".

Aunque ya lo comentó en el programa especial que emitió Antena 3 este jueves por la tarde, el tinerfeño recordó cómo se aficionó a Pasapalabra: "Mi abuela me animó. Vi que era un programa difícil y decidí estudiar para prepararme, llevo desde diciembre de 2015 haciéndolo", aseguró el músico.

Y explicó que uno de sus métodos de estudio era "ver los roscos antiguos. Me he visto todos desde 2010 y apuntaba las palabras muy difíciles por si se repetían. Además, estudiaba el diccionario y utilizaba un programa que me ayudaba a memorizar y repasar".

También le contó al valenciano y a los espectadores su día a día: "Depende del día porque también hacía un Máster de violín, pero uno que no tuviera nada que hacer, estudiaba por la mañana y por la tarde. Lo hacía en el móvil y así podía hacerlo caminando".

"Hasta que he ganado el premio, mi fuente de ingresos han sido mis retransmisiones en Twitch. Dependiendo de los suscriptores, ingresaba unos 900€", comentó. "Tras ganar, seguro que tendrá ahora muchos más", añadió Motos.

El presentador quiso saber en qué iba a invertir el dinero del concurso: "Lo primero, que a mis padres no les falte de nada, luego quiero independizarme y, sobre todo, estar tranquilo y seguir estudiando que me encanta".

Pero el valenciano desveló un dato que desconocía mucha gente: "¿Es verdad que conociste a tu novia en el programa?". Pablo respondió que "nos conocíamos de antes porque se dedica también a la música"

"Pero en persona fue en el programa cuando ella ocupó una silla azul en una de las entregas. Fue un flechazo desde el principio y que la encontrara fue mejor aún que llevarme el bote de Pasapalabra", reconoció el tinerfeño.

Tras prepararse durante tantos años su participación en el concurso, el presentador se preguntó si le gustaría ir a otro programa: "Estaría encantado si hacemos un equipo y vamos a ¡Boom!", contestó Pablo.