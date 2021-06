Lola Índigo sorprende a Pablo Motos con su pasado profesional en China: "¿Qué hacías allí?"

Este miércoles, Lola Índigo fue la encargada de poner la nota musical en El hormiguero, al que acudió para presentar su nuevo disco, La Niña, y cantar en directo el single de presentación, La niña de la escuela.

El viernes sale a la venta “La Niña”, el nuevo disco de @lolaindigomusic #ÍndigoEH pic.twitter.com/6ZBNhblXdc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2021

"El disco es un homenaje a tus 15 años: ¿Cómo eras?", le preguntó Pablo Motos. La joven le contestó que "era muy soñadora y sí, me imaginaba que me podía pasar todo esto, lo tenía tan claro y lo deseaba con tanta fuerza... que aquí estamos".

El valenciano también quiso saber cómo tenía decorada tu habitación a esa edad: "Tenía pósteres de Beyoncé y Belinda, y ahora tengo una canción con ella... También era muy enamoradiza, me enamoraba todas las semanas, de los cantantes, de los actores... de mis ídolos".

"Creo que soy la misma niña que era, el amor de la gente que tengo detrás es lo que me llena realmente, yo me lleno de amor y todo lo demás está de paso", afirmó la invitada,

Que añadió: "Soy muy sensible y las cosas me afectan mucho. Aunque tenga un día malo, si me tengo que subir al escenario, he aprendido a buscar en los pensamientos positivos para que no se me note cantando".

¡Increíble! @lolaindigomusic nos baila y canta en directo su nuevo tema “La niña de la escuela” #ÍndigoEH pic.twitter.com/5PGXdTQxit — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2021

El presentador afirmó: "Te voy a hacer una pregunta difícil o no... Si pudieras hacer un viaje en el tiempo y hablar con la Mimi de 15 años, ahora, con todo lo que sabes: ¿Qué consejo básico que sabes que es verdad le dirías?".

"Que hiciera lo que le diera la gana, que siguiera su corazón. Siempre he seguido mi instinto, como cuando supe que me tenía que volver de China, me cogí un billete y me vine. Y eso que tenía allí todo, pero en el fondo de mi corazón sabía que quería ser cantante".

Motos, sorprendido por el pasado en Asia de su invitada, le preguntó: "¿Qué hacías en China?", e Índigo le explicó que "empecé bailando allí". Inmediatamente el presentador la interrumpió: "Espera porque aquí hay un salto en el espacio tiempo... ¿Cómo llegas a China?".

Lola Índigo, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Un bailarín chino me vio en un campeonato de hip hop y me escribió por Facebook para ofrecerme trabajo, pensaba que era spam, pero insistió y me fui. Aquí había una crisis horrible porque era profesora de baile y todas las escuelas estaban cerrando".

Continuó contado que "no tenía dinero para costearme mis clases de baile en Los Ángeles, que era mi sueño, y la única manera que tenía de ahorrar irme a China porque no tenía nada que perder. Me fui sin nada, ahorré y me fui a Los Ángeles a estudiar".

El valenciano quiso saber cómo se entendía allí con la gente: "De chino aprendí lo básico para sobrevivir: Delante, detrás, los números del 1 al 8 que es como contamos los bailarines, hola, adiós y cómo te llamas. Nada más", concluyó la cantante.