Terelu Campos confiesa que le hubiera gustado volver a 'Sálvame'

Terelu Campos abandonó Sálvame entre lágrimas en abril de 2019 cansada de las humillaciones a su hermana, Carmen Borrego. Sin embargo, es evidente que la hija mayor de María Teresa Campos guarda buena relación con muchos de los colaboradores y tiene, en parte, un buen recuerdo del programa. Tanto es así que incluso ha confesado el momento en el que sintió que quería volver.

El motivo no ha sido otro que el fallecimiento de Mila Ximénez, pues Sálvame, la considerada segunda casa de la periodista, fue el encargado de realizar diferentes programas en homenaje, dos en el formato diario y uno en Viernes Deluxe.

Sin embargo, fue el jueves cuando Jorge Javier Vázquez condujo un especial de cinco horas en la tarde de Telecinco que contó con actuaciones especiales y significativas en la vida de Mila, llamadas de amigas, mensajes de despedida, lágrimas y dos sorpresas finales.

El equipo de Sálvame colocó un grafiti de Mila en la entrada del plató, el cual renombraron como "Plató de Mila Ximénez". Y, tras la actuación final de su amigo Juan Peña en una de las azoteas de Mediaset, Belén Esteban, Kiko Hernández y Jorge Javier soltaron una M mayúscula hecha de globos amarillos para despedirse de Mila.

Sin duda, no han sido pocos los compañeros que han aplaudido y alabado la labor del programa en estos sentidos especiales, y Terelu ha sido una de ellas: "El trabajo no me ha permitido ver la cantidad de homenajes que se le han dado estos días. Solo he podido recuperar momentos de Sálvame y me he emocionado al ver ese mural con su cara y su sonrisa dando nombre al plató de Mila Ximénez".

"Me he sentido muy orgullosa de mis compañeros y de todo el equipo de Sálvame, porque han sabido transmitir a todos los espectadores que los siguen cada tarde el dolor por su pérdida y su pasión por ella", asegura Terelu en su último artículo de Lecturas. "Tengo que confesar que me hubiera gustado estar en esa azotea escuchando a Juan Peña cantar y viendo esa nube de globos amarillos subiendo al cielo a reencontrarse con ella. Sí, me hubiera gustado volver a Sálvame ese día. Las circunstancias del trabajo no me lo han puesto fácil".

María Teresa Campos, derrumbada tras la muerte de Mila

La colaboradora de Viva la vida ha explicado en su blog, además, que está "muy preocupada por su madre". "La muerte de Mila la ha derrumbado. Siento que ha dado un bajón en estos días y me preocupa, porque, aunque me transmite que lo intenta sobrellevar, no puede superar lo que ha pasado", asegura.

"La entiendo. Influye mucho pensar en la edad que tienes y en que pueda pasarte algo en cualquier momento", añade.