La mayoría de locales de ocio nocturno de Pontevedra decide no abrir el jueves "para volver a cerrar" en un día

En declaraciones a Europa Press, el dueño de The Groove House en Pontevedra, Carlos Rodríguez Sierra, ha manifestado que "no tiene sentido" abrir este jueves "para volver a cerrar indefinidamente" desde este sábado "porque no dan una fecha" de retorno.

Sierra ha asegurado que "un montón" de compañeros del sector del ocio nocturno de Pontevedra ya han mostrado su decisión de no reabrir este jueves tras más de un año cerrados. Una situación que, económicamente, supone "un revés" por el dinero invertido.

"He invertido el último dinero que me quedaba para cargar neveras y comprar alcohol, que es bastante caro", ha explicado, para lamentar que "a 24 horas de reabrir dicen que no dejan" desde el día 3 por el incremento de la incidencia en Pontevedra, cuando ya tienen "neveras encendidas y alarmas conectadas", así como trabajadores dados de alta en algunos casos.

En su caso, Sierra ha puesto como ejemplo que ha invertido unos 3.000 euros para poder llevar a cabo la reapertura después de tantos meses cerrado y ahora se encuentra "sin un duro en el banco, ni en la cartera". "Estamos dolidos porque se hacen las cosas fatal, de un día para otro", ha lamentado, para criticar que "no avisan y nadie dice nada".

"PLATOS ROTOS"

En este sentido, Montse, una de las dueñas de Fifty Club de Pontevedra, ha manifestado a Europa Press que "es ridículo dejar abrir un día y cerrarnos el día 3 al subir a nivel medio". "Pagamos los platos rotos de los demás", ha lamentado, para insistir en que el incremento de contagios no se debe al ocio nocturno.

Por ello, ha confirmado que "la mayoría" de los locales de Pontevedra ha decidido "no abrir". Así, ha coincidido en que la pérdida económica "es enorme" porque han invertido en mercancía y en mobiliario, además de en personal.

Sierra ha resaltado que "no es culpa" de los negocios de ocio nocturno "que se contagie el Covid". "Nos criminalizan y nadie se disculpa", ha reprochado. Además, ha criticado que el alcalde de la ciudad "dice que se solidariza, pero todo de cara a la galería". Así, ambos dueños de locales han subrayado que llevan "un año pagando aguas y basuras" por el impuesto municipal, pese a tener el negocio cerrado pese a se había comprometido el Ayuntamiento a no cobrarlo. "Nos tienen olvidados", ha sostenido el dueño de The Groove House.

"RIDÍCULO"

Para una de las propietarias de Fifty Club resulta "ridículo" que les permitan abrir "un día (este jueves) y cerrar el día 3". "Quieren echarnos la culpa de nuevo", ha sostenido. Según insisten, estos negocios "no tienen culpa del pico" actual de Covid.

Asimismo, ha coincidido con Sierra en destacar que la afectación económica "es enorme", ya que han invertido "en mercancía, en mesas...". "El último dinero fue a eso para que avisen con 24 horas...", ha lamentado, para resaltar que, como otros, sigue "pagando todos los impuestos, alquiler...", que en su caso le suponen unos 800 euros mensuales.

Por ello, esperan que el nuevo cierre por el empeoramiento de la situación epidemiológica en Pontevedra "sea un par de semanas" porque "sino es inviable" mantener el negocio. "No nos deja vivir", concluyen.