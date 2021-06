Soraya Arnelas, embarazada de 5 meses, comparte los motivos de su llamativa decisión: "Prefiero no vacunarme"

Soraya Arnelas no puede estar más ilusionada con el embarazo de su segunda hija, a la que ya sabemos que llamará Olivia. En su cuenta de Instagram, donde es bastante activa con sus fans, no puede dejar de compartir los momentos más tiernos de esta nueva etapa. Pero también ha compartido sus preocupaciones sobre las vacunas contra el COVID-19.

La cantante, como muchas otras embarazadas, usa el internet para buscar información sobre los posibles efectos secundarios que las vacunas pueden tener en el feto.

En sus historias reflexionaba sobre la complejidad del asunto: "Sigo leyendo vuestros comentarios sobre el tema de la vacunación en el embarazo y saco varias conclusiones. Por un lado, madre mía estamos muchas embarazadas y por otro lado, hay mucha desinformación".

Por eso, quiere hacer una petición al Ministerio de Sanidad, "o a quien le corresponda" para que comuniquen una única información sobre los efectos secundarios de la vacuna en mujeres que estén gestando.

"Hay muchos ginecólogos que lo recomiendan y otros muchos que no", se queja, "entonces nos toca a nosotros, los padres y las madres, decidir sobre nuestra propia salud, y está muy bien que tengamos esa opción, pero no sabemos qué hacer".

Soraya asegura que su preocupación no es por un posicionamiento antivacunas, "Yo, obviamente, si no estuviera embarazada, ya estaría vacunada", sino por las dudas y la falta de consenso en el ámbito sanitario.

Actualmente, Arnelas está embarazada de cinco meses y ha decidido no arriesgar un embarazado que ha tardado muchos años en venir: "De momento, si me dan a elegir, prefiero no vacunarme".

Eso sí, expondrá sus dudas en su próxima visita al ginecólogo para poder sospesar los pros y los contras correctamente: "De todas maneras el día 7 preguntaré a mi especialista y compartiré con vosotras mi opinión sobre lo que me diga".

La exconcursante de Operación Triunfo confesó poco después de anunciar su embarazo que la razón por la que había tardado tanto en darle una hermanita a su hija Manuela fue el "estrés crónico" y la apretada agenda que no permitía que su cuerpo estuviera predispuesto para un proceso tan radical como es gestar. Por eso ahora prefiere no tomar ningún riesgo innecesario.