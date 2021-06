Dos ex cargos del Gobierno de Feijóo, investigados por prevaricación ambiental en la mina de Varilongo, en Santa Comba

Los ex cargos del Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo -el ex director xeral de Minas Ángel Bernardo Tahoces y el ex secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental Justo de Benito Basanta- están siento investigados por un juzgado compostelano como presuntos autores de un delito de prevaricación ambiental.