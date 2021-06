La visita de Olga Moreno ya está camino a Honduras. Su hermana Rosa ha sido la elegida por la familia para que vaya a hacer compañía a la superviviente en la isla. La familia Flores no atraviesa su mejor momento desde que la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco ha generado un auténtico revuelo mediático y social.

Muchos esperaban que sería Rocío Flores quien viajaría a Honduras, incluso la propia Olga parece esperar su visita ya que no para de nombrarla en las conversaciones con sus compañeros. No obstante, la exconcursante de Supervivientes ya explicó que no se siente con fuerzas para exponerse en la isla y considera que Rosa puede aportarle la energía que necesita. Ahora, algunos se preguntan que si al ver que la hija de su marido no ha podido visitarla, Moreno sospechará que las cosas en España no están muy bien.

Un equipo de reporteros ha interceptado a Rosa a las puertas de la Estación de tren de Santa Justa en Sevilla justo antes de emprender su viaje hasta Cayo Paloma. Los periodistas le han preguntado por el concurso de su hermana y la entrevistada ha asegurado que tanto ella como el resto de su familia están muy orgullosos de la participación de Olga. "Increíble, tiene una fuerza, ya sabíamos que la tenía pero nos está sorprendiendo para mejor", ha comentado la familiar de la superviviente.

Asimismo, Rosa ha apuntado que la ve como una posible ganadora, pero que si al final no pudiera ser, la familia ya la siente una ganadora: "Ya ha ganado, con lo que está haciendo ya ha ganado". Respecto al paso a un lado de Rocío Flores, la entrevistada ha explicado que toda la familia está de acuerdo con su decisión y que intentará trasmitirle "el mejor rollo posible" en la isla.

"Allá cada uno con las críticas", la hermana de Olga Moreno antes de su visita a Honduras: "Estoy deseando estar con ella" #PdV30J https://t.co/jbOH0G6DB3 — El programa del verano (@elprogramadear) June 30, 2021

La reportera le ha preguntado por el conflicto con Rocío Carrasco y si cree que ha podido repercutirle negativamente en su concurso. Rosa se ha limitado a contestar que solo hablará de su hermana como concursante y que no va a hacer ninguna otra declaración. "Como concursante es diez y todo lo demás, allá cada uno con sus críticas", ha sentenciado la hermana de Olga Moreno.