Gómez defiende que "en ningún momento se ha usado la fuerza" con los estudiantes del 'megabrote'

Antes de comenzar la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Gómez ha informado de que los positivos por el 'macrobrote' asociados a viajes estudiantiles en Mallorca han aumentado a 68 personas, de los 268 que permanecen en el hotel puente.

Así mismo, ha asegurado que desde el Govern han buscado contribuir a la contención del brote poniendo en marcha medidas coordinadas con el Ministerio de Sanidad, "que son las mismas para todos los lugares de España".

"Tenemos que trabajar en positivo porque no creemos en las medidas coercitivas, sino en las positivas", ha subrayado la consellera, quien ha recordado que el traslado al hotel vino "ante una situación preocupante" de posible contagio comunitario.

Desde el área de Salud han trabajado en identificar positivos y contactos estrechos, y en consecuencia ponerlos en cuarentena o aislamiento en el hotel.

Sobre el pronunciamiento de la Justicia, la consellera ha adelantado que el Govern ha aportado la información solicitada tras el informe de la Fiscalía y esperan que durante el día de hoy se pronuncie la Justicia.

"Llamamos a la responsabilidad individual, colectiva y social. La sociedad balear, en su conjunto, ha sufrido mucho y no nos interesa este turismo de excesos", ha recordado la consellera, en línea con lo argumentado este lunes por la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Según Gómez, "no es de recibo lo que está pasando en algunos casos, no puede ser ese libertinaje". No obstante, ha comentado que la mayoría de los estudiantes en el hotel está siguiendo su aislamiento o cuarentena.