Aras de los Olmos es proveirà amb energia renovable amb la construcció d'una planta de biogàs

La construcció de la planta està cofinançada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i per la Direcció General de la Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, informen Scienseed i fonts municipals.

L'estratègia científica serà implementada per Micro4biogas, un nou projecte d'investigació dotat amb 5,7 milions d'euros per la Comissió Europea per a millorar el coneixement sobre la producció de biogàs.

El consorci europeu reuneix experts en microbiologia i biotecnologia de 14 institucions a 6 països, inclòs l'Ajuntament d'Aras de los Olmos, i està coordinat pel biòleg Manuel Porcar del centre d'investigació I 2 SysBio (Universitat de València-CSIC).

Aras de los Olmos serà "la primera localitat en autoabastir-se només amb energia renovable", ja que l'Ajuntament ha treballat durant els últims cinc anys a aconseguir l'autosuficiència energètica per a acabar amb els freqüents problemes de subministrament elèctric en el poble.

La nova planta de biogàs, la construcció del qual està projectada per al període 2021-2022, és l'element final en el pla d'autoconsum 100% renovable del poble. Aquest pla es basa, sobretot, en les energies fotovoltaica i eòlica, però inclou la hidràulica i el biogàs/biomassa com a complements necessaris per a garantir el subministrament en els períodes sense sol ni vent.

"Aquesta part del projecte permet a més solucionar el problema que tenen els ramaders amb la gestió dels purins, per a complir la normativa de la Comissió Europea", assenyala l'alcalde d'Aras de los Olmos, Rafael Giménez.

"Al seu torn, després de finalitzar el procés de producció de biogàs, podran ser reutilitzats els residus com a abonament agroecològic i l'aigua sobrant del procés s'usarà per a reg. Per tot açò, aquest projecte es pot considerar com a referent de l'economia circular", afig.

El personal investigador del projecte Micro4biogas treballarà durant quatre anys per a optimitzar el procés de producció de biogàs.Aquest producte és una combinació de metà amb xicotetes quantitats de diòxid de carboni i traces d'altres gasos, que es produeix gràcies a la descomposició anaeròbica de matèria orgànica, duta a terme per bacteris.

El biogàs es crema, igual que la biomassa, per a generar electricitat o calor sense afegir combustibles fòssils al cicle del carboni.

DEIXALLES ALIMENTÀRIES

A més, la matèria orgànica que es descompon per a produir-ho pot tindre procedències diverses, com el fem o les deixalles alimentàries. A Aras, serà principalment de residus ramaders.

Encara que es coneixen totes les etapes de la biodigestió, actualment aquest procés és una 'caixa negra' per a la ciència, ja que no s'han estudiat detalladament les complicades interaccions de reaccions bioquímiques que generen el gas.

Els científics analitzaran a fons les reaccions per a dissenyar comunitats -compostes per microbis naturals i microbis optimitzats amb tècniques de biologia sintètica-, que fermenten matèria orgànica de manera molt eficient. L'objectiu és millorar la qualitat i la taxa de producció del gas.

El coordinador de Micro4biogas, Manuel Porcar, assegura que "el d'Aras de los Olmos és un exemple extraordinari, tant per ser una iniciativa amb una base social i ambiental, com per ser un banc de proves privilegiat per a un projecte que, com és el cas de Micro4biogas, pretén, d'una banda, optimitzar la producció de biogàs; i, per un altre, també democratitzar-la, fer-la accessible a tots".