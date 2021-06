Juan José Molina: "La democracia está en claro retroceso en la Región de Murcia"

"Esta es la mejor tierra del mundo con el peor gobierno posible, un gigantesco cortijo", ha lamentado. A su juicio, "la legislatura es un agujero negro en la senda de la democracia, lo que queda de ella será un esperpento que ojalá acabe cuanto antes".

Así, ha lamentado que López Miras lleve cuatro años llamando a la Región "la mejor tierra del mundo" en lo que parece "una broma pesada, porque no solo no hemos avanzado hacia una vida mejor para nuestros ciudadanos si no que seguimos siendo campeones en pobreza, fracaso escolar, corrupción política y económica con una red clientelar gigantesca. No mejora la vida de nuestros ciudadanos cuando tenemos los sueldos y las pensiones más bajas del país".

Molina ha señalado que "en esta Región crecen siempre los mismos a costa del erario público y el resto se busca la vida como puede. Por encima de las palabras están los hechos y en esta Región unos pocos viven muy bien, muchos sobreviven como pueden y uno de cada tres es pobre. Esa es la realidad de esta Región y no los cantos de sirena del presidente comprador de tránsfugas".

También ha defendido que la libertad, "de la que tanto le gusta hablar a López Miras, existe si hay unas condiciones que permitan ejercerla, sino es solo una cáscara vacía".

Sobre la gestión de la pandemia, ha recalcado que ha sido "francamente mejorable, con la peor tercera ola del país y meses a la cola de la vacunación nacional", y que la incidencia del virus en los centros educativos regionales "es imposible saberla realmente si no se han testado y cribado a los alumnos, sobre todo cuando se trata de una población básicamente asintomática".