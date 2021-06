Sandra Barneda confiesa cómo descubrió su orientación sexual: "Tenía novio y me enamoré de mi profesora"

Con motivo del Orgullo LGTBI, la periodista Valeria Vegas invitó a su podcast a un televisivo rostro que forma parte del colectivo y que es una importante personalidad en cuanto a representación y tolerancia se refiere: Sandra Barneda.

La presentadora de La isla de las tentaciones, que actualmente se encuentra grabando la cuarta edición, La última tentación, protagonizada por exparticipantes de anteriores temporadas, acudió al programa Orgullo y se sinceró sobre múltiples aspectos de su vida, desde cómo descubrió su orientación sexual de joven hasta cómo lo contó públicamente en 2014.

"En un momento determinado yo estaba muy incómoda... no por lo que decía, porque públicamente no lo hacía, pero tampoco me escondía. Entonces mi manera de vivir no era políticamente correcta", confesó. "Decidí tomar el control yo. Se acabó. Empecé a contarlo. Conté a mi manera, sentí que hasta el propio lobby LGTBI me criticaba por no haber utilizado la palabra lesbiana en mi discurso".

"Hay un precio, pero yo lo compro porque estoy comprando mi libertad y mi posibilidad de decir lo que siento en todo momento. Con corrección, educación y respeto. Pero sí, tiene un precio ser la primera mujer lesbiana que lo dice públicamente en televisión. Tiene un precio y a veces no es agradable, pero me da igual. Ya no pienso en eso", añadió.

Cómo descubrió su orientación

En cuanto a su pasado, la catalana explicó que su vida no fue fácil cuando salió del armario: "Te hacen sentir vulnerable y te hacen sentir que estás siendo malo por dentro, que hay algo defectuoso en ti".

"Yo tenía mi novio. Yo me doy cuenta porque me enamoro de mi profesora de la facultad. No sabía lo que era ni lo que me estaba pasando. Le escribí una carta y jamás contestó. Eso fue horrible porque dije: 'joder, te estoy pidiendo consejo'", reveló.

"A los 15 años, recibí una carta de una compañera de baloncesto. No fui consciente, no lo supe ver. La encontré al cabo de los años en una mudanza. Es una de las cartas de amor más bonitas que me han escrito en mi vida", continuó contando Sandra Barneda.