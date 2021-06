El príncipe Harry reaparece por sorpresa en Reino Unido antes del homenaje a Lady Di

El príncipe Harry se encuentra desde el pasado viernes en Londres, confinado y guardando la cuarentena de cinco días que exige el gobierno de Reino Unido para todo aquel que entre desde el extranjero a fin de evitar más rebrotes de coronavirus. Se esperaba, pues, que la primera vez que se le viese fuese este jueves día 1 de julio, en el homenaje a su madre, Lady Di, pero el duque de Sussex se ha adelantado.

En teoría, el marido de Meghan Markle -quien por cierto no ha viajado y se ha quedado en Estados Unidos con Archie y la recién nacida Lilibet- tenía que pasar lo más desapercibido posible en la que fuera su casa, Frogmore Cottage, sin poder salir y alejado de las cámaras, amén de que tal y como están los ánimos en la familia real británica lo mejor era no soliviantarles, máxime cuando una de las personas que más ha abogado por la concordia, Kate Middleton, no estará en los actos ni en la inauguración del memorial a Diana de Gales.

Pero aún así, el príncipe Harry ha conseguido reaparecer por sorpresa. Ha sido, no le ha quedado otra, de forma virtual, pero el porqué es de mucha importancia para él: quería estar en la ceremonia de los Premios Diana, creados en memoria de la princesa y que celebran los cambios que promueve la juventud.

En su discurso, el nieto de Isabel II ha querido rendir homenaje a su madre, dedicándole unas hermosas palabras, no sin antes homenajear a los más jóvenes de todo el mundo por cómo han lidiado con la pandemia: "Gracias por inspirarnos con vuestra grandeza, vuestra determinación y vuestra compasión".

"Hay una enorme necesidad de un liderazgo joven y, por tanto, no hay mejor momento para ser un joven líder", ha dicho el hermano del príncipe Guillermo, que ha recordado que "la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto graves desigualdades en todo el mundo, viéndose su efecto desproporcionado en las comunidades racializadas, en las mujeres, en las comunidades desatendidas y en los países menos ricos".

Tras ello, Harry, ya sí, ha hablado de Diana de Gales: "A finales de esta semana, mi hermano y yo conmemoraremos el que habría sido el 60º cumpleaños de nuestra madre y ella estaría muy orgullosa de todos vosotros por tener una vida tan auténtica, con un propósito y con misericordia por los demás".

"Nuestra madre creía que los jóvenes tienen el poder para cambiar el mundo. Tenía fe en vuestra fuerza porque la veía día tras día en los rostros de jóvenes exactamente como vosotros, siendo testigo de vuestro entusiasmo y pasión infinitas", ha asegurado. "Yo creo en vosotros. Todos nosotros creemos en vosotros", ha incidido.

Para finalizar, el príncipe Harry no ha querido olvidarse de su esposa. "Meg y yo creemos que nuestro mundo está en la cúspide del cambio, un cambio real por el bien de todos", ha sentenciado. Eso sí, según varios expertos, este mensaje habría sido grabado con anterioridad, en la casa que comparte el matrimonio en California.