Navarro (CEV) diu que aquest govern és "igual que els anteriors" perquè "no ha solucionat l'infrafinançament"

En aquest sentit, ha recordat el compromís de la pròpia ministra d'Hisenda de donar una solució al "crònic infrafinançament d'aquesta Comunitat", però, ha lamentat, "aquest Govern és el mateix que tots els anteriors perquè no s'han solucionat els problemes dels valencians".

També ho és, ha continuat en una entrevista en Plaza Radio que arreplega Europa Press, respecte a la falta d'inversions de l'Estat. "És igual que l'anterior, seguim sense estar adequadament vertebrats en infraestructures a València, Alacant i Castelló; seguim sense tindre el ramal europeu del Corredor Mediterrani, sense finançament i tenim molts problemes d'aigua en el sud i açò també és una necessitat".

No obstant açò, ha apuntat que "tirar-li la culpa al govern no ens hauria d'acontentar". "Ací hi ha una responsabilitat, un compromís amb la societat".

Per a continuar amb la reivindicació d'un finançament just, el president de la CEV s'ha mostrat partidari d'exercir una "pressió sana" i s'ha mostrat a favor, encara que és una cosa que ha de consensuar-se en la plataforma Per un finançament just, a tornar a fer una manifestació a Madrid.

Sobre aquesta possibilitat, ha recalcat que la marxa hauria de ser "ben feta i organitzada i invertint econòmicament el que calga invertir", perquè a l'anterior, encara que es va fer "amb molt bona voluntat i la societat va respondre", li van faltar recursos econòmics.

Interrogat per si en primera línia d'eixa protesta hauria d'estar el president de la Generalitat, Ximo Puig, Navarro ha respost: "No, en primera línia ha d'estar la societat civil i en segona els polítics", encara que ha postil·lat que el cap del Consell "per descomptat" hauria d'estar.

"MOMENTS CRÍTICS" AMB "EL PP DE BONIG"

D'altra banda, Navarro s'ha mostrat "estranyat" per la posició del líder nacional del PP, Pablo Casado, després de les declaracions que va realitzar el president de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre els indults als polítics presos pel 'procés'. "M'ha recordat als moments crítics entre el PP de Bonig i la confederació".

Navarro, que és vicepresident de la patronal espanyola, ha sigut preguntat per la reacció de PP, Ciutadans i Vox davant les manifestacions de Garamendi, qui va assenyalar que els indults als condemnats per el 1-O serien benvinguts si porten a "que les coses es normalitzen".

Sobre aquest tema, el representant valencià -que ha considerat que les crítiques s'han llançat sobretot des de Vox i PP- ha recalcat que el president de la CEOE "ho va deixar bastant clar: ell no va dir que sí als indults". Ha agregat que aquesta entitat està acostumada a dialogar amb unes altres, com els sindicats, i ha considerat que "negociar significa cedir, perquè l'altra cosa seria atropellar, eixa és la nostra visió".

Així mateix, s'ha referit també a la postura de l'expresident 'popular' José María Aznar. "Ací ens estem esgarrant les vestidures, pareix que s'obliden les coses ràpidament i pareix que Aznar haja sigut el salvador d'aquesta comunitat, doncs no m'agradaria tornar arrere en decisions que va prendre Aznar en detriment d'aquesta comunitat i a favor d'unes altres".

I ha agregat: "La política va crear un problema i la política ha de resoldre aquest problema a Catalunya, un problema difícil i l'única cosa que podem fer els que integrem la societat civil és parlar, opinar, estem per a això".