Cvirus.- Sanitat té els protocols de Falles "molt avançats" i avalua el risc de cada acte

Així ho ha garantit després de la taula interdepartamental COVID, que ha acordat la reobertura dels casals i seus festeres, sobre l'advertiment que va fer aquest dilluns l'alcalde de València, Joan Ribó, que les Falles estarien "en greu perill" si la normativa no està llista en una setmana.

Barceló ha recordat que Salut Pública treballa "des de fa temps" en els protocols per a la celebració d'actes fallers al setembre i ha destacat el "contacte permanent" tant amb l'Ajuntament com amb el sector de la festa.

"Si tot va bé, amb les mesures que s'establiran en eixos protocols, eixos actes podran desenvolupar-se sense cap problema", ha confiat.

Dit açò, la titular de Sanitat ha remarcat que cal tindre en compte la situació de València com la ciutat amb la major incidència acumulada de la Comunitat, actualment en 187 casos per cada 100.000 habitants. "Demanem prudència, responsabilitat i que no baixem en cap cas la guàrdia", ha recalcat.