Desconvocada la vaga del Cor de la Generalitat després d'un acord per a no publicar les places fins el 2022

Segons informen des del sindicat CNT, "l'acostament s'ha donat quan l'IVC s'ha compromès a no publicar la convocatòria de places de l'oferta pública d'ocupació (OPE) de l'any 2019 fins a finals de l'any 2022, la qual cosa era una de les principals reivindicacions dels seus integrants, ja que els seus llocs de treball es troben en frau de llei".

"Parlem de persones, no només de llocs de treball. Si ara obriren oposicions lliures, estaríem en detriment dels altres companys. No tindríem les mateixes oportunitats a pesar de la nostra experiència i d'haver rebut les millors crítiques en el nostre sector. Per açò, proposem mantindre la gent que està", afirma, en un comunicat, David Asín, delegat de CNT a l'IVC.

D'aquesta manera, el comité de vaga del Cor de la Generalitat espera "posar fi a la problemàtica de la temporalitat que venen reivindicant des de la fundació d'aquesta agrupació musical fa més de 30 anys". Per a açò, detallen fonts sindicals, s'ha pactat fixar un calendari de reunions en un termini màxim de tres mesos des de hui, 29 de juny de 2021.

"Demanem que tinguen en compte l'especificitat del cor. Hi ha una falta de reconeixement sobre el component artístic del nostre cas i el procés de selecció tan exhaustiu que hem passat per a arribar fins a ací", assevera Asín.

Així mateix, afigen, en cas d'haver-hi millores legislatives amb motiu de la imminent modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) per part del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, s'aplicarien de manera que beneficiaren en la mesura del possible a aquest col·lectiu, "la trajectòria del qual podria asseure precedent per a altres treballadors de l'IVC".

Per la seua banda, el director de l'IVC, Abel Guarinos, ha manifestat, en declaracions a Europa Press, que la desconvocatoria de la vaga fruit del diàleg és "molt bona notícia". Així mateix, ha ressaltat que des de la Generalitat "s'entén l'especificitat i excepcionalitat del Cor, que no solament és dels cantants, sinó de l'administració i del públic i a ells ens devem".

"MILLOR NO CÓRRER"

Guarinos ha incidit que l'entitat manté sempre "el diàleg obert i, com no pot ser d'una altra manera, emmarcat en la legalitat" i ha postil·lat que, davant una possible modificació de l'EBEP, és "millor no córrer o prendre decisions precipitades".

Sobre aquesta mateixa qüestió, la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, ha expressat la seua esperança -a preguntes dels mitjans durant al presentació de la pròxima temporada de les Arts- que les noves condicions després dels canvis normatius siguen "més favorables".

Tamarit, que ha agraït al Cor el "gest", ha mostrat la seua "empatia absoluta" cap a l'agrupació i ha assenyalat que "tots els interins no són iguals perquè no tots els interins -com és el cas del cor- han tingut opció de presentar-se a una plaça". Per açò, ha advocat per la "flexibilitat".