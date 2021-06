Makoke y Anita Matamoros se ponen en forma al ritmo de la música

Las recién estrenadas abuela y tía no desaprovechan la oportunidad de ponerse en forma y, a la vez, pasar tiempo juntas. Makoke y Anita Matamoros hacen gala de su pasión por el deporte y, si además lo pueden hacer pasándoselo bien, todavía mejor.

Madre e hija ya se están preparando para el verano, aunque lo cierto es que ambas son unas apasionadas del deporte, e incluso fue muy comentado que estuvieron dando clases de fitness mientras Javier Tudela, hijo y hermano de ellas, estaba a punto de ser padre.

La modelo ya explicó que no podían entrar al hospital a causa de la Covid, por lo que eliminó su estrés por no poder estar presente en el nacimiento de su primer nieto con el deporte. Y, si ya lo hizo entonces, la colaboradora de Viva la vida ha mostrado que lo sigue haciendo muy bien acompañada.

Nos son pocas las publicaciones que muestran tanto Makoke como Anita disfrutando de una buena sesión de pesas y ejercicios de resistencia. Todo ello, complementado con una alimentación sana como de la que hacen gala en sus publicaciones, hace que ambas mantengan un buen físico saludable.

Pero, además, como con música todo se hace mejor, madre e hija no han dudado en compartir las sesiones matinales de deporte que se marcan al ritmo de la música, aunque la hija menor de Kiko Matamoros no le cuesta demasiado distraerse: "Me paso el 70% del entrenamiento bailando".

Y, después, qué mejor forma de recobrar fuerzas que ir de cena en familia y disfrutar de Javier, el hijo de Javier Tudela y Marina Romero.